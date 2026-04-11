　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」

▲▼「絕對能源集團」吸金詐欺案件，左起依序為潘姓、李姓、高姓營運長。（圖／記者劉昌松攝）

▲「絕對能源集團」吸金50億，目前5人羈押，其中1人不禁見，其餘4人禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯振中／台北報導

「絕對能源集團」涉嫌以虛擬貨幣及綠能投資為名，主打最高42％年化報酬率，吸引近千名投資人投入資金，吸金規模高達50億元。台北地檢署9日發動新一波搜索，拘提李姓營運長等9人到案。經過法院審理，目前其中5人分別被裁定羈押禁見、羈押不禁見，另有3人交保、1人限制住居，全案仍持續溯源追查。

虛擬貨幣包裝綠能投資　後金養前金詐騙50億

根據檢方起訴內容，絕對能源集團2023年3月起，對外宣稱投資虛擬貨幣與綠能產業，並推出多種「特別股」吸引民眾。該集團強調保本且年報酬率最高可達42％，但實際上是利用「後金養前金」的典型龐氏騙局，將新投資人的資金配發給舊成員。

檢調深入調查更發現，該集團早在2022年就開始誘導投資人購買EGT與TBT虛擬幣，涉及詐騙金額逾50億元。

9日兵分多路搜捕　營運長等9名幹部落網

檢警1月拘提邱姓主嫌後，持續清查集團成員，並於9日針對李姓營運長等9名幹部的住處展開大規模搜索並拘提到案。

這群涉案人被指控涉嫌違反銀行法、證券交易法及洗錢防制法，並在說明會上散布不實訊息誤導大眾。檢方10日凌晨及下午分兩批次將涉案幹部移送北檢複訊，並對其中多名核心成員提出聲押。

聲押結果出爐　5人收押禁見、3人最高50萬交保

經過台北地方法院漏夜審理，目前裁定包含鄭姓、楊姓、高姓、潘姓被告在內的4人羈押禁見，另有1人收押但未禁見。

至於其他涉案人員，有3名被告分別獲准以10萬至50萬元不等金額交保，另有一名詹姓業務員則被裁定限制住居。

傳統軍事化管理誘騙　近千人受害血本無歸

這起大規模吸金案受害人數多達316人，若加上虛擬貨幣平台的受害者，總數估計直逼千人。檢方指出，該集團利用網站及實體說明會對大眾洗腦，讓許多長輩與社會新鮮人誤以為是穩賺不賠的投資。

目前邱姓主嫌等多名核心成員已在押，檢警將針對查扣的帳冊與資金流向，持續追查是否有更多贓款被隱匿或轉移至海外。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去
沈慶京「滿意微笑」怎寫進新聞稿？　北院晚間親上火線發聲
絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」
河南尪腦出血「床底藏200枚金幣」！妻一翻出當場崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沈慶京「滿意微笑」怎寫進新聞稿？　北院晚間親上火線發聲

絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」

婚後跟小叔擠一房！男怨妻「愛喝手搖」害試管失敗　法官判離了

漁民遭撞死「BMW男肇逃」！12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽：做錯事要負責

快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治

跟老婆吵架！男超商外「揮舞水果刀」嚇壞路人　警噴辣椒水逮捕

快訊／新北男切棧板！砂輪機割破大腿動脈　倒血泊送醫救不回

快訊／泰山男大腿遭砂輪機割傷！失血過多命危　緊急送醫搶命

快訊／新北城林橋傳落水！　路人悚目擊「女子墜橋」急報警

25歲男受困嘉義竹崎山區！3天後奇蹟獲救　連日大雨濃霧險奪命

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

遙控器壞掉、冷氣忘關？智慧家電有解 語音聲控+手機APP雙管齊下救荷包

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

沈慶京「滿意微笑」怎寫進新聞稿？　北院晚間親上火線發聲

絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」

婚後跟小叔擠一房！男怨妻「愛喝手搖」害試管失敗　法官判離了

漁民遭撞死「BMW男肇逃」！12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽：做錯事要負責

快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治

跟老婆吵架！男超商外「揮舞水果刀」嚇壞路人　警噴辣椒水逮捕

快訊／新北男切棧板！砂輪機割破大腿動脈　倒血泊送醫救不回

快訊／泰山男大腿遭砂輪機割傷！失血過多命危　緊急送醫搶命

快訊／新北城林橋傳落水！　路人悚目擊「女子墜橋」急報警

25歲男受困嘉義竹崎山區！3天後奇蹟獲救　連日大雨濃霧險奪命

2026科切拉懶人包／首日神級舞台一次看！KATSEYE創歷史合體　莎賓娜辣翻

沈慶京「滿意微笑」怎寫進新聞稿？　北院晚間親上火線發聲

雷／《21世紀大君夫人》IU熱情倒追飛吻：好想你　邊佑錫這幕帥爆

紐約第五大道旗艦店啟發　海瑞溫斯頓黑白珠寶秀建築美感

79歲擁1億！退休日翁「1習慣」子女超感冒　兒心寒：你自己過吧

絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」

Felix同款adidas厚底跑鞋太燒！ISSEY MIYAKE聯名Camper最可愛「瑪莉珍」

丫頭38歲生日爆血！　「頭摔破洞」釘5針曬照：給自己一個震撼教育

神預言成真！莎賓娜卡本特登科切拉主秀　砸重金造「好萊塢大秀」亮點全解析

鄭智善現場大展廚藝　朵拉大讚「世界上最好吃的飯捲」

【媽媽心累】訓話兒子反被問「妳為什麼大聲」　網笑：戰不贏道理就戰態度

社會熱門新聞

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

五口命案王母遺書曝光

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

畢旅闖浴室硬拍同學全裸洗澡　重判6月

即／高雄警官家中猝死　家人叫他起床沒回應

國1聯結車突爆胎　29車閃不掉連環撞

快訊／板橋男「頸部多處刀傷」　送醫搶救中

逃墜機死劫卻睡夢猝逝　警官遶境走壞多雙鞋　

快訊／BMW國道撞死人竟落跑！肇事駕駛深夜落網

變態主管性侵女下屬　坐牢還要賠80萬

新北女「碧潭落水」　送醫搶救不治

三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

更多熱門

相關新聞

移工網購遭詐騙　警方追回退款

移工網購遭詐騙　警方追回退款

高雄一名菲律賓籍移工羅男網購手機，不料手機變濕紙巾，更扯的是詐騙集團還意圖假冒其身分取消退款申請，所幸警方親自與貨運客服對話，成功守住移工的萬元血汗錢，讓外籍移工點頭致謝並主動要求合影，大讚：「臺灣警察真的太熱心了！」

台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

絕對能源50億吸金案　3人收押禁見

絕對能源50億吸金案　3人收押禁見

絕對能源詐50億再拘提3營運長　6人聲押禁見

絕對能源詐50億再拘提3營運長　6人聲押禁見

桃園分署4月聯合拍賣會　虛擬貨幣、房產拍出逾6千萬

桃園分署4月聯合拍賣會　虛擬貨幣、房產拍出逾6千萬

關鍵字：

詐騙案虛擬貨幣綠能投資警方搜索羈押禁見絕對能源

讀者迴響

熱門新聞

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面