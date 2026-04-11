絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」

▲「絕對能源集團」吸金50億，目前5人羈押，其中1人不禁見，其餘4人禁見。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、柯振中／台北報導

「絕對能源集團」涉嫌以虛擬貨幣及綠能投資為名，主打最高42％年化報酬率，吸引近千名投資人投入資金，吸金規模高達50億元。台北地檢署9日發動新一波搜索，拘提李姓營運長等9人到案。經過法院審理，目前其中5人分別被裁定羈押禁見、羈押不禁見，另有3人交保、1人限制住居，全案仍持續溯源追查。

虛擬貨幣包裝綠能投資 後金養前金詐騙50億

根據檢方起訴內容，絕對能源集團2023年3月起，對外宣稱投資虛擬貨幣與綠能產業，並推出多種「特別股」吸引民眾。該集團強調保本且年報酬率最高可達42％，但實際上是利用「後金養前金」的典型龐氏騙局，將新投資人的資金配發給舊成員。

檢調深入調查更發現，該集團早在2022年就開始誘導投資人購買EGT與TBT虛擬幣，涉及詐騙金額逾50億元。

9日兵分多路搜捕 營運長等9名幹部落網

檢警1月拘提邱姓主嫌後，持續清查集團成員，並於9日針對李姓營運長等9名幹部的住處展開大規模搜索並拘提到案。

這群涉案人被指控涉嫌違反銀行法、證券交易法及洗錢防制法，並在說明會上散布不實訊息誤導大眾。檢方10日凌晨及下午分兩批次將涉案幹部移送北檢複訊，並對其中多名核心成員提出聲押。

聲押結果出爐 5人收押禁見、3人最高50萬交保

經過台北地方法院漏夜審理，目前裁定包含鄭姓、楊姓、高姓、潘姓被告在內的4人羈押禁見，另有1人收押但未禁見。

至於其他涉案人員，有3名被告分別獲准以10萬至50萬元不等金額交保，另有一名詹姓業務員則被裁定限制住居。

傳統軍事化管理誘騙 近千人受害血本無歸

這起大規模吸金案受害人數多達316人，若加上虛擬貨幣平台的受害者，總數估計直逼千人。檢方指出，該集團利用網站及實體說明會對大眾洗腦，讓許多長輩與社會新鮮人誤以為是穩賺不賠的投資。

目前邱姓主嫌等多名核心成員已在押，檢警將針對查扣的帳冊與資金流向，持續追查是否有更多贓款被隱匿或轉移至海外。