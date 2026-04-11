快訊／美伊進行和平談判　伊朗證實已經展開

▲美國與伊朗在伊斯蘭堡舉行和平會談，美國副總統范斯（左）會見巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）（右）。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導指出，伊朗與美國之間的會談已在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad，或譯伊斯蘭瑪巴德）展開。巴基斯坦方面消息顯示，雙方於當地時間11日已開始進行對話。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，如果這場美伊直接會談消息獲得證實，將是自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，華府與德黑蘭之間層級最高的面對面談判。此次會談在停火背景下進行，但目前雙方尚未公布具體討論內容。

▲伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf，左）在巴國首都伊斯蘭馬巴德會見總理夏立夫。（圖／翻攝自Ｘ／巴基斯坦總理辦公室）



另一方面，美國總統川普稍早表示，他對美伊談判進展「並不完全清楚」。當被問及談判是否已正式展開時，他先表示「是的」，但對後續細節未多做說明。

針對伊朗是否展現誠意談判，川普回應稱，若進展不理想，美方也已準備採取「重新行動」的選項。