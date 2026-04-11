　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路易莎龍山店爆倒閉！「闆娘欠租跑路」房東女兒急尋人

▲▼路易莎龍山店傳倒閉。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲路易莎龍山店傳倒閉。（圖／翻攝Google Maps）

記者柯振中／綜合報導

全台連鎖咖啡龍頭路易莎驚傳加盟糾紛！位於台北萬華的「龍山分店」日前無預警拉下鐵門宣布永久停業。房東女兒憤而控訴，8年級的女性經營者已積欠半年房租，催款時竟狠嗆「要錢沒有，要命一條」後便失聯跑路。對此，路易莎總部緊急回應，除針對欠款啟動法律程序，也強調會全面保障消費者的寄杯退費權益。

疫情減租萬金仍換來背叛　房東心寒「只剩爛攤子」

[廣告]請繼續往下閱讀...

自稱房東女兒的網友在地方社團發文表示，龍山分店經營者無預警倒店跑路，家屬直到近日才取回遙控器進入店內收拾殘局。她感嘆，當初為了挺創業青年，在疫情期間曾主動每月減租1萬元，沒想到對方不僅積欠半年租金，最後還留下「店內設備自行處理」的簡訊便人間蒸發。房東目前只能自費聘請清潔工打掃，並將店內遺留的咖啡豆分送給鄰里。

服務差、欠修繕費？　當地人加碼爆「老闆早有問題」

停業消息傳出後，不少萬華在地人紛紛留言表示不意外，有常客稱該店更換經營者後，服務態度變得相當糟糕。此外，更有水電行員工爆料，該店先前修理冷氣的費用也要求分期付款，結果付了幾次就沒下文。種種跡象顯示，該門市營運狀況早就已經有問題，除了欠房租以外，連合作廠商的帳款也出現問題。

總部切割加盟主疏失　證實去年起「貨款延遲、營運不穩」

針對龍山店引發的爭議，路易莎總部發聲明澄清，該門市屬於加盟性質，自去年第三季開始，總部就發現該店有貨款延遲、營業時間不固定等異常狀況。儘管期間曾多次嘗試提供改善建議與協助，但近日確實已無法與加盟主取得聯繫。為維護品牌形象，總部已正式啟動法律途徑處理相關欠款。

消費者寄杯怎麼辦？　路易莎承諾由總部協助退費

許多民眾最擔心的「預付寄杯」權益，路易莎強調不會讓消費者求助無門。總部承諾，將會全面協助相關受影響的顧客辦理退費及後續服務。目前總部已介入處理，確保消費者的金錢損失降到最低，避免因加盟主的個人行為損及品牌信譽。

重返萬華？　總部正評估新業者接手重啟營運

雖然目前龍山店大門深鎖，但由於該地點生意穩定，房東與總部皆有復業意願。路易莎表示，目前已有多位有意願的業者正在洽談接手，總部正進行各項評估。待確認合適的經營人選後，將儘速恢復該門市的營運，重啟對龍山寺周邊社區的咖啡服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去
沈慶京「滿意微笑」怎寫進新聞稿？　北院晚間親上火線發聲
絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」
河南尪腦出血「床底藏200枚金幣」！妻一翻出當場崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路易莎龍山店爆倒閉！「闆娘欠租跑路」房東女兒急尋人

國泰航空因應油價砍2%航班　香港快運也取消6%

睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

快訊／小港機場候機室跳電！沒空橋接駁...176旅客走扶梯車下機

急缺6萬！他借錢反陷電信債務　內行揪關鍵：門號給人太危險

明起連3天高溫上看36度　下周三北東降雨機率增

疫情改變人生！營建女強人變身「飛行傘女王」　奪FAI世界NO1

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

遙控器壞掉、冷氣忘關？智慧家電有解 語音聲控+手機APP雙管齊下救荷包

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

路易莎龍山店爆倒閉！「闆娘欠租跑路」房東女兒急尋人

國泰航空因應油價砍2%航班　香港快運也取消6%

睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

快訊／小港機場候機室跳電！沒空橋接駁...176旅客走扶梯車下機

急缺6萬！他借錢反陷電信債務　內行揪關鍵：門號給人太危險

明起連3天高溫上看36度　下周三北東降雨機率增

疫情改變人生！營建女強人變身「飛行傘女王」　奪FAI世界NO1

2026科切拉懶人包／首日神級舞台一次看！KATSEYE創歷史合體　莎賓娜辣翻

沈慶京「滿意微笑」怎寫進新聞稿？　北院晚間親上火線發聲

雷／《21世紀大君夫人》IU熱情倒追飛吻：好想你　邊佑錫這幕帥爆

紐約第五大道旗艦店啟發　海瑞溫斯頓黑白珠寶秀建築美感

79歲擁1億！退休日翁「1習慣」子女超感冒　兒心寒：你自己過吧

絕對能源吸金50億　5人羈押「1人不禁見」

Felix同款adidas厚底跑鞋太燒！ISSEY MIYAKE聯名Camper最可愛「瑪莉珍」

丫頭38歲生日爆血！　「頭摔破洞」釘5針曬照：給自己一個震撼教育

神預言成真！莎賓娜卡本特登科切拉主秀　砸重金造「好萊塢大秀」亮點全解析

鄭智善現場大展廚藝　朵拉大讚「世界上最好吃的飯捲」

【獅子也會暈碳嗎】吃完肉肉超chill翻肚　把腳饋在牆上慢慢滑

生活熱門新聞

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

鄭麗文才和習近平見面！AIT就發「1篇文」

LINE照片過期「打不開氣死人」　網靠1招救回

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

男月薪6萬「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

漢神洲際開幕湧10萬人次　所沖不了水

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

路易莎龍山店爆倒閉！闆娘欠租跑路

日本買藥「回台上網轉售」慘了！衛生局開罰

A7園區試營運淪「包裹地獄」投遞大延遲　中華郵政道歉：可補償

更多熱門

相關新聞

CAFE!N百年經典KEWPIE聯名好燒

CAFE!N百年經典KEWPIE聯名好燒

春意漸濃，連鎖咖啡通路紛紛換上新裝搶攻話題。CAFE!N 本季找來超過百年的療癒 IP「KEWPIE 丘比」跨界合作，將美式經典融合東方吉祥寓意，推出包含椪糖花生拿鐵、金旺來漢堡等一系列充滿「富足感」的餐飲與周邊 ；路易莎則以健康飲品趨勢，將特級初榨橄欖油融入黑咖啡，打造口感圓潤的「地中海醇萃美式」，開拓咖啡愛好者的味蕾邊界。 

韓國「COMPOSE COFFEE」登台　喝得到BTS V專屬特調

韓國「COMPOSE COFFEE」登台　喝得到BTS V專屬特調

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

感謝英雄！星巴克今推買1送1

感謝英雄！星巴克今推買1送1

星巴克今推「大杯以上買一送一」

星巴克今推「大杯以上買一送一」

關鍵字：

路易莎龍山店欠租跑路加盟糾紛退費保障

讀者迴響

熱門新聞

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面