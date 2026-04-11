路易莎龍山店爆倒閉！「闆娘欠租跑路」房東女兒急尋人

▲路易莎龍山店傳倒閉。（圖／翻攝Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

全台連鎖咖啡龍頭路易莎驚傳加盟糾紛！位於台北萬華的「龍山分店」日前無預警拉下鐵門宣布永久停業。房東女兒憤而控訴，8年級的女性經營者已積欠半年房租，催款時竟狠嗆「要錢沒有，要命一條」後便失聯跑路。對此，路易莎總部緊急回應，除針對欠款啟動法律程序，也強調會全面保障消費者的寄杯退費權益。

疫情減租萬金仍換來背叛 房東心寒「只剩爛攤子」

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自稱房東女兒的網友在地方社團發文表示，龍山分店經營者無預警倒店跑路，家屬直到近日才取回遙控器進入店內收拾殘局。她感嘆，當初為了挺創業青年，在疫情期間曾主動每月減租1萬元，沒想到對方不僅積欠半年租金，最後還留下「店內設備自行處理」的簡訊便人間蒸發。房東目前只能自費聘請清潔工打掃，並將店內遺留的咖啡豆分送給鄰里。

服務差、欠修繕費？ 當地人加碼爆「老闆早有問題」

停業消息傳出後，不少萬華在地人紛紛留言表示不意外，有常客稱該店更換經營者後，服務態度變得相當糟糕。此外，更有水電行員工爆料，該店先前修理冷氣的費用也要求分期付款，結果付了幾次就沒下文。種種跡象顯示，該門市營運狀況早就已經有問題，除了欠房租以外，連合作廠商的帳款也出現問題。

總部切割加盟主疏失 證實去年起「貨款延遲、營運不穩」

針對龍山店引發的爭議，路易莎總部發聲明澄清，該門市屬於加盟性質，自去年第三季開始，總部就發現該店有貨款延遲、營業時間不固定等異常狀況。儘管期間曾多次嘗試提供改善建議與協助，但近日確實已無法與加盟主取得聯繫。為維護品牌形象，總部已正式啟動法律途徑處理相關欠款。

消費者寄杯怎麼辦？ 路易莎承諾由總部協助退費

許多民眾最擔心的「預付寄杯」權益，路易莎強調不會讓消費者求助無門。總部承諾，將會全面協助相關受影響的顧客辦理退費及後續服務。目前總部已介入處理，確保消費者的金錢損失降到最低，避免因加盟主的個人行為損及品牌信譽。

重返萬華？ 總部正評估新業者接手重啟營運

雖然目前龍山店大門深鎖，但由於該地點生意穩定，房東與總部皆有復業意願。路易莎表示，目前已有多位有意願的業者正在洽談接手，總部正進行各項評估。待確認合適的經營人選後，將儘速恢復該門市的營運，重啟對龍山寺周邊社區的咖啡服務。