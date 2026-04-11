河南尪腦出血「床底藏200枚金幣」！妻一翻出當場崩潰

▲妻子在床底下翻出200枚金幣，全都是假貨。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南發生一起令人心碎的網購騙局。一名李姓男子日前突發腦出血，生活無法自理，妻子在照護期間意外從床底翻出200多件「限量版金幣」，原以為是能翻身的財富，不料經查驗發現，這些沉重的金幣實際含金量竟不到0.018克，內部全是白色硬金屬。李男瞞著家人狂砸9萬多人民幣（約新台幣41.8萬）購買這些假貨，讓本就困頓的醫療費更雪上加霜。

照顧病夫驚見床底寶庫 200件「黃金藏品」卻讓妻笑不出來

綜合陸媒報導，河南李男因腦出血倒下後，言語功能受損，全靠老伴貼身照顧。妻子近日在整理房間時，赫然發現丈夫床下藏有大量包裝精美的金幣、紀念幣與郵票，總數超過200件，更有單枚重量達2斤的「巨型金幣」。

儘管外觀金光閃閃，但妻子卻高興不起來，因為她對丈夫動用大筆積蓄購買藏品一事毫不知情，心中滿是擔憂。

▲經過檢查以後，家屬確認這些金幣全是假貨，李男的妻子也因此氣瘋。（示意圖／CFP）



商家玩文字遊戲！標榜「純金」實際含金量僅0.018克

後續家屬實際檢視，卻發現這些所謂的「藏品」破綻百出。其中一枚印有「Au.999」字樣的金幣，旁邊卻悄悄標註「18mg」，換算下來真金含量僅有0.018克，其餘全是廉價金屬，商家明顯利用文字遊戲誤導缺乏辨識能力的老年人。

李男過去曾深信這些金幣具備回收價值、能賣大錢，沒想到卻是落入劣質商品的陷阱。

鉗子剪不開的「真金」？ 切開表皮驚見白色內芯

為了確認真偽，家屬當場嘗試破壞部分金幣。沒想到標榜純金的幣體質地異常堅硬，連鉗子都難以剪動，費力切開表層後，內部露出的竟然是顯眼的「白色材質」，與黃金柔軟、色澤內外一致的物理特性完全不符，證實這200多件藏品幾乎全是假貨，讓原本期盼能靠此翻身救命的妻子當場心碎。

百筆訂單掏空41萬積蓄 妻淚崩：這都是我的救命錢

家屬翻查李男的網購紀錄，發現他在網路平台上累積了100多筆訂單，購買這些紀念幣總共花費9萬多人民幣（約新台幣41.8萬）。

面對病榻上的丈夫與空空的存摺，妻子情緒激動地表示，這筆錢原本是維持生活的積蓄，如今卻換回一堆廢鐵。目前家屬已緊急向購物平台提交退貨申請，希望能追回這筆至關重要的醫療費用。

網購陷阱專挑老人家 平台客服允諾協助處理

這起事件曝光後，引發社會對網購平台監管不力的抨擊，尤其是針對銀髮族的誘導性廣告。購物平台客服對此回應表示，對家屬的處境深表同情，收到相關訂單數據後會儘快協助核實與處理。