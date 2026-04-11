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「120W超級快充」實測22.5W！賣家辯型號　內行人：一看就有問題

「120W超級快充」實測僅22.5W！賣家辯稱是型號　內行人：一看就有問題

▲中國消費者在網購標示「120W」的充電器，但實際使用發現充電速度很慢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

網購小心遇到賣家玩文字遊戲！近期有大陸民眾上網抱怨，在電商平台購買標榜「120W」的高功率充電器，使用後充電速度異常緩慢，質疑廠商虛報功率。經陸媒發現該賣場充斥多款售價不到人民幣50元（約新台幣250元）的「120W超級快充」產品，賣家被詢問後才坦承實際輸出功率僅22.5W，甚至辯稱「120W」只是產品型號或名稱，涉嫌以此混淆視聽、誤導消費者。

綜合陸媒報導，根據調查，這類充電器在電商平台的宣傳頁面上，大肆標榜「120W超級閃充」、「30分鐘電力達99%」以及「官方正品」等字眼，產品外殼甚至直接印上120W字樣。然而，當陸媒記者以消費者身份詢問真實功率時，賣家才坦言，實際輸出僅有22.5W或30W。更有業者同時販售標註120W、90W、67W的三款充電器，雖然售價不同，但承認其實際功率完全一致。

針對這類亂象，中國國家知識產權局先前已針對「120W」、「零蔗糖」、「農家土」等故意混淆概念的商標進行警告，並採取駁回或宣告無效的措施，強調這類命名方式容易讓大眾對產品性質產生誤認。有專家提醒，真正的120W快充充電器因成本較高，市價通常遠高於人民幣50元（約新台幣250元），消費者若發現價格過低且功率標示極高，務必提高警覺，避免買到名不符實的劣質品。

目前相關電商平台客服已針對此事作出回應，稱消費者若發現賣家涉嫌虛假宣傳，可直接透過線上系統進行檢舉，平台將由專人審核相關證據，若查證屬實將對違規商家進行懲處。有大陸律師也呼籲，業者若將產品型號刻意命名為具備誤導性的數據，可能已觸及公平交易法或相關消保法規，消費者應保留購買憑證以維護自身權益。

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