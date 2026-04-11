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關鍵時刻能救命！基隆50防災士完成訓練　打造在地防災網絡

▲基隆50防災士完成訓練 打造在地防災網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆辦理防災士培訓，強化民眾應變能力與防災意識。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化地方防災應變能力，提升民眾自助、互助與公助的整體防災意識，基隆市於4月9日及10日，在災害應變中心辦理「115年度第1梯次防災士培訓」課程。共有50位市民參與。透過兩天紮實且多元課程訓練，提升對災害風險的認識與應變能力。

本次課程邀請蘇元風教授介紹防災士任務及社區防災資訊掌握內容，協助學員建立完整的防災觀念。課程中介紹國家災害防救科技中心LINE帳號、「落雨小幫手」、「全球災害事件簿」、3D災害潛勢地圖、Google Map及基隆市災害情資網等實用工具，讓學員學習即時掌握雨量、水位、坡地警戒、地震及災害潛勢資訊，有效提升災前預警與應變能力。

▲基隆50防災士完成訓練 打造在地防災網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

急救課程由救護教官曾慶祥帶領學員進行分組演練，透過實際操作CPR與AED流程，讓每位學員都能親自練習胸外按壓、人工呼吸及電擊器操作步驟，熟悉緊急救護流程。學員分組演練，透過實際操作CPR與AED，學員普遍反映，透過實際操作更能建立面對突發狀況時的信心與判斷能力。

居家與社區防護以及近年來的災害趨勢由消防局災管科長陳進源介紹，課程介紹淹水警戒值、河川水位警戒值、土石流警戒基準值，以及重點監控路段與橋梁的預警值、警戒值與行動值。同時分享日本防災士推廣的實務經驗，在日常生活中落實防災準備，例如車輛油量即使只耗損三分之一左右時就建議加滿，建立「隨時可應變」的安全習慣。

▲基隆50防災士完成訓練 打造在地防災網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

洪志評教授帶領學員學習避難收容處所開設實務，透過分組討論與情境模擬，請學員製作避難收容處平面圖，並增加收容民眾發生糾紛情境，由各組依照情境分享開設避難收容處所規劃理念，加強學員在實際開設收容處所時的管理技巧。

課程尾聲由參訓學員分享參訓心得。基隆港務公司王佩勳督導表示，這次課程讓他深刻體會防災教育對企業的重要性，未來持續精進企業防災，成為地方防災的重要夥伴。

▲基隆50防災士完成訓練 打造在地防災網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

中正區公所傅俊昇區長說，本次課程有多位區公所同仁一起參加，平時配合中央及市府執行防災業務，過去風災時也曾有積極投入防救災工作的經驗。參加課程後對災前、災時及災後的防災整備工作有更深刻的了解。

安樂區四維里長黃雅玲里長分享，身為里長平時肩負社區安全的責任，此次參訓讓更了解在災害發生時，如何帶領里民應變、協助避難與組織社區資源。同時特別強調「避難收容處所開設」對於災害應變十分重要，希望把這次課程的經驗，轉化成實際行動規劃，推動社區防災演練。

▲基隆50防災士完成訓練 打造在地防災網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

百福分隊婦女防火宣導成員陳慧真女士表示，從事防火宣導已二十多年，透過課程將防火知識延伸為防災知識，對於參與社區防災工作有很大幫助，之後可以將所學習到的防災知識帶給社區民眾，深耕防災教育。

基隆市府祕書長方定安及消防局長游家懿也到場鼓勵參訓夥伴，秘書長方定安表示，面對地震、颱風及極端氣候等多重災害風險，結合民間在地力量，建立「自助、互助、公助」的防災網絡，才能有效降低災害衝擊。透過平時完善整備，在「災前做好準備、災時做好應變、災後迅速完成復原」，在關鍵時刻守護自身與家園安全。

▲基隆50防災士完成訓練 打造在地防災網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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