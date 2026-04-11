金價周線上漲　「這原因」全球央行黃金儲備超車美元

▲黃金價格週線上漲。（圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

黃金本周正謹慎重掌主導權，金價10日持穩，但在美元走弱帶動下，黃金價格周線上漲。市場正持續評估美伊談判的持久性及其對利率前景的影響。

黃金現貨報每盎司4761.79 美元，本周上漲近 2%。美國黃金6月期貨收跌0.6%，報每盎司4787.4美元。根據外媒引述報告指出，在各國央行「去美元化」趨勢推動下，全球官方持有的黃金市值，已正式超越剔除利息收益後的「實質美元資產」。

根據《朝鮮日報》引述彭博宏觀策略師Simon White指出，國際貨幣基金（IMF）公布全球央行持有總規模達7.5兆美元的資產中，包含了數十年來美債所產生的利息，屬於「估值膨脹」；反觀黃金本身不生息，兩者直接對比並不公平。

剔除利息後反映央行「主動購買」的美元資產規模僅約4兆美元。隨金價近年大幅攀升，全球央行持有的3萬6520噸黃金，總市值已衝上5.5兆至5.6兆美元。

另外，美國政府債務持續攀升，赤字規模擴大，市場擔心美元購買力將長期縮水。Simon White指出，黃金現在不僅是抗通膨工具，更是防範美國財政失控與信用風險的避免工具。

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