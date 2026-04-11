梵蒂岡宗教代表參訪宗博館　開啟跨越信仰靈性對話

▲天主教義大利樞機主教托瑪士（中）等一行參訪世界宗教博物館。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年適逢世界宗教博物館成立25周年，今（11日）下午迎來一場別具時代意義的跨宗教交流。天主教義大利樞機主教托瑪士（His Eminence Cardinal Silvano Tomasi）與3位來自聖嘉祿傳教修會（Scalabrinians Missionaries）的神父，在中華民國駐教廷大使館公使黃俊榮陪同下到館參訪，與世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師展開跨越宗教疆界、指向人類共同未來的靈性對話。

85歲的托瑪士曾任教廷駐聯合國觀察員，與台灣淵源深厚，曾於2007年與2018年造訪寶島。此次隨行的神父包括：聖嘉祿傳教修會第一顧問暨總會財務主管卡伊坦諾（Rev. Fr. Carlos Caetano）、斯卡拉布里尼國際移民組織（Scalabrini International Migration Network）執行董事托尼亞佐（Rev. Fr. Marcio Toniazzo）、國際海洋移工總會協調主任朴世光（Rev. Fr. Bruno Ciceri）。

▲世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師（左）致贈創辦人心道法師所書的「愛如花如種」卷軸，給天主教義大利樞機主教托瑪士。

穿越信仰長河 展開對話

顯月法師等熱忱接待，引領貴賓穿梭於全球信仰的歷史長河中。一行人自「百千法門，同歸方寸」八字箴言啟程，經「水幕牆」、「朝聖步道」到「手印牆」，進入「金色大廳」與「世界宗教展示大廳」，一行人透過多元宗教文化與建築模型展示相當讚賞。也對正在「方寸之間」展出的《僧人眼中的梵蒂岡》攝影展非常感興趣，駐足觀看良久。

顯月法師向來賓簡介博物館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師的生命歷程、創館緣由，與哈佛大學世界宗教研究中心合作，打造博物館為宗教交流與對話的平台。並提及現今地球面臨生態危機，心道法師提倡「靈性生態」理念，希望連結各宗教靈性的力量，一起做生態守護者。

▲天主教義大利樞機主教托瑪士等一行對正在「方寸之間」展出的《僧人眼中的梵蒂岡》攝影展非常感興趣。

以愛為種 讓和平生根

館方致贈心道法師所書的「愛如花如種」卷軸等深具靈性意義的結緣品。托瑪士等人表示，世界宗教博物館以具體空間呈現不同宗教的精神核心，對促進理解與和平具有重要意義。更對心道法師推動愛與和平、靈性生態等愛地球的志業深表佩服。

卡伊坦諾也盛讚，這是一座從外在環境到內在心靈都非常漂亮的博物館，更是一個讓世界重要議題得以交流的平台，特別是在靈性生態領域，讓人看見跨宗教合作的無限可能，期待未來有更進一步的交流契機。在溫暖而真摯的氛圍中，這次參訪行程為跨宗教推動靈性生態開啟嶄新篇章，也為當代注入一股以理解為橋、以愛為本的希望力量。

▲天主教義大利樞機主教托瑪士等一行參訪「世界宗教展示大廳」的宗教建築模型。

▲天主教義大利樞機主教托瑪士（左）在「水幕牆」留影。