從一顆茶葉蛋看見台南精神　所長茶葉蛋辦桌400人齊聚重溫人情味

▲所長茶葉蛋舉辦「蛋幾咧總舖師欲出菜囉」辦桌活動，吸引逾400人參與，市長黃偉哲與副市長葉澤山出席活動，肯定在地品牌傳承辦桌文化。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南在地品牌所長茶葉蛋11日在 龍山社區活動中心 舉辦「蛋幾咧總舖師欲出菜囉」辦桌盛宴，席開數十桌、超過400名民眾熱情參與，重溫南台灣特有的辦桌文化，台南市長黃偉哲與副市長葉澤山聯袂出席，與市民同樂，現場氣氛熱鬧滾滾。

黃偉哲市長以「一顆茶葉蛋」比喻台南精神。他表示，茶葉蛋看似平凡，但從選蛋品質、滷製火候到湯頭比例，每一環都蘊含職人對細節的堅持。這種「不將就」的態度，正如台南辦桌文化裡對食材的尊重與「頂真（tíng-tsin）」精神——每一道菜都是文化的累積與傳承。

此次辦桌由所長茶葉蛋攜手「南霸天」系統傳人 阿勇師，並由其首席大弟子 王明煌 掌廚，帶來經典手路菜的創新演繹。菜色融合辦桌經典與創意料理，包括紅燒魚翅羹、龍蝦三明治，以及以茶葉蛋為主角的特色菜，從冷盤到主菜都展現「傳統 × 創新」的台南味。

葉澤山表示，辦桌（pàn-tò）過去是鄰里互助、共享資源的生活記憶，從借桌椅、借碗盤到齊力備菜，凝聚的是人與人之間的真情。即便時代演進，「圍桌共食」的溫度仍未改變，這正是台南最珍貴的城市資產。

所長茶葉蛋創辦人 廖世華 與總經理 尤忠山 表示，希望讓茶葉蛋不再只是街頭小吃，而是傳遞台南文化與職人精神的重要載體。品牌近年積極拓展國際市場，未來也將持續結合在地文化元素，讓世界看見屬於台南的獨特風味。