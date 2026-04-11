新北坪頂國小百年校慶　侯友宜：在地特色教育持續深耕

▲侯友宜今天出席淡水坪頂國小百週年校慶。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區坪頂國小今（11日）舉辦100週年校慶暨運動會，市長侯友宜出席與師生、校友、社區民眾共同迎接重要的里程碑，並一同封存「百年時光寶盒」，將百年辦學精神與下一代的夢想共同珍藏。現場更有三代同堂的校友前來共襄盛舉，展現與學校相伴的深厚情感，同時將坪頂的光榮與活力世世代代傳承下去。

侯友宜說，坪頂國小擁有獨特的自然生態環境，是一所能讓學童觀察、探索的森林小學，師長營造具有在地特色的教學環境，讓學生融入當地自然生態，還榮獲了教育部永續校園學校。此外，學校也非常重視音樂學習，在全國及全市直笛比賽中獲得好成績，同時也積極推動雙語教學，設立多元社團，開拓學生視野。

▲侯友宜表示，市府將持續照顧偏鄉學校，挹注豐富的教學資源，打造公平的教育環境。

侯友宜表示，市府將持續照顧偏鄉學校，挹注豐富的教學資源，打造公平的教育環境。他也感謝師長的用心教學，孕育出優秀的莘莘學子，相信百週年是新的開始，學校會繼續與學生共生共榮，讓這片土地更加美好。

教育局補充，坪頂國小的百年發展見證地方教育的累積與轉型，也展現新北在特色小校、生態教育與雙語學習上的深耕成果，未來將持續結合學校特色與在地資源，讓孩童全方位成長茁壯。