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2026新北黑白切大賽得主揭曉　侯友宜：傳承臺灣庶民美食

▲新北黑白切大賽得主揭曉。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北黑白切大賽去年首屆舉辦即榮獲國際知名「美國繆思設計獎」金獎肯定，讓臺灣的傳統美食聞名國際。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

眾所矚目的「2026新北黑白切大賽」冠軍揭曉！新北市政府今（11日）舉辦頒獎典禮暨全豬宴市集活動，由「古早切仔麵」蟬聯經典傳統組冠軍，「隱居居酒屋」奪下職人創新組冠軍。市長侯友宜表示，黑白切是臺灣深具代表性的庶民美食，不僅承載在地飲食文化，更展現濃厚人情味，透過比賽讓傳統持續創新、走向國際。

侯友宜指出，新北黑白切大賽首屆即榮獲國際知名「美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）」金獎肯定，成功將臺灣傳統小吃推上國際舞台。本屆賽事分為「經典傳統組」與「職人創新組」，共吸引112家攤商、餐廳及飯店參賽，競爭激烈。初選階段兩組各選出15家進入決賽，並由專業評審進行「盲吃」評比，完全以味覺決勝負，考驗參賽者真功夫。

▲新北黑白切大賽得主揭曉。（圖／新北市新聞局提供）

▲2026新北黑白切大賽職人創新組由「隱居居酒屋」奪冠。

經過激烈角逐，經典傳統組由「古早切仔麵」成功衛冕冠軍，「古早味小吃店」與「鑫鮮魚湯」分居亞、季軍，「石碇頭骨肉老店」及「料理心小吃店」獲得優選；職人創新組則由「隱居居酒屋」奪冠，「白金花園酒店」與「福泰大飯店－福滿樓」分別獲得第二、三名，「八里福朋喜來登酒店禧粵樓」及「淡水福容大飯店－阿基師觀海茶樓」為優選店家。

市場處表示，「全豬宴市集」活動將持續至明（12日）下午6時，集結35家特色攤位，包括本屆10家得獎店家及新北各地黑白切名店，還有市場經典美食、特色飲品與人氣伴手禮。同時邀請雲林、彰化、屏東等臺灣重要豬肉產地推薦優質攤商共襄盛舉，讓民眾一次品嚐最道地的臺灣風味。

▲新北黑白切大賽得主揭曉。（圖／新北市新聞局提供）

▲經典傳統組冠軍由「古早切仔麵」蟬聯。

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