基隆女中102週年校慶　謝國樑勉學子勇敢逐夢

▲基隆女中歡慶102週年，謝國樑勉學子開創未來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆女中今（11日）迎來102週年校慶，市長謝國樑到場祝賀，肯定學校長年深耕教育、培育人才的成果。謝國樑表示，百年校史象徵世代傳承與努力累積，並感謝教師辛勤付出，勉勵學生珍惜青春時光。市府也將持續優化通學環境，打造更友善的學習條件。

謝國樑致詞表示，非常榮幸參與基隆女中102週年校慶活動。一所學校能夠走過102年，不僅代表歲月的累積，更象徵一代又一代努力與傳承的成果，令人深感敬佩。他指出，基隆女中是地方重要的教育資產，也是許多優秀人才的起點，無論在學術、公共服務或各專業領域皆有亮眼表現。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑也提到，台中市長盧秀燕為道地基隆人，同時也是基隆女中校友，展現學校培育人才的深厚實力，讓校名持續在各界發光發熱、備受肯定。

謝國樑並特別感謝全體教師的辛勤付出，強調教育是一項長期且不易的工作，正因老師們的用心陪伴與引導，讓學生得以在校園中探索方向、累積能力，為未來奠定穩固基礎。

此外，謝國樑勉勵同學們珍惜高中階段的學習時光，安心享受校園生活、勇於追求夢想。他表示，市府將持續推動各項友善政策，包括設置公私協力候車亭、優化通勤環境等，致力提供學生更完善的學習與生活條件。