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漁民遭撞死「BMW男肇逃」！12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽：做錯事要負責

▲▼漁民遭撞死，12歲女兒靈堂摺紙錢，哭著呼籲「做錯事要負責」。（圖／記者林東良翻攝）

▲漁民遭撞死，12歲女兒靈堂摺紙錢，哽咽呼籲「做錯事要負責」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市安南區10日凌晨4點多發生嚴重死亡車禍。43歲方姓漁民駕車上工時，遭39歲趙姓男子駕駛的BMW高速撞擊身亡，趙男隨後棄車逃逸，直到深夜才遭拘提到案。台南地檢署認趙男涉犯公共危險致死及肇逃罪嫌重大，且有逃亡滅證之虞，於11日下午向法院聲請羈押。死者12歲女兒悲慟呼籲，肇事者應勇於負責，別逃避責任。

BMW高速撞擊棄車逃逸　警方深夜拘提嫌犯

善化分局表示，10日凌晨4點左右，方姓男子駕駛小貨車行經國道8號與安吉五路口，遭趙男駕駛之黑色BMW撞翻後拋飛車外，經送醫不治。趙男肇事後未停留救護，竟棄置車頭嚴重毀損的車輛徒步逃逸。警方調閱監視器鎖定身分，於10日晚間11點多將其拘提到案。趙男供稱因一時緊張害怕才離開現場，訊後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

▲▼漁民遭撞死，12歲女兒靈堂摺紙錢，哭著呼籲「做錯事要負責」。（圖／記者林東良翻攝）

▲漁民遭撞死，12歲女兒靈堂摺紙錢，哽咽呼籲「做錯事要負責」。（圖／記者林東良翻攝）

漁民遭撞家庭頓失依靠　幼女喊話要求負責

善化分局說明，死者方男長年捕魚維生，是家中經濟支柱，留下一對年幼兒女。11日方男年僅12歲的女兒在靈堂前摺紙錢（金銀條），面對鏡頭時難忍悲慟，哽咽呼籲肇事者「做錯事要負責任，不要逃避」。方男胞姊也痛斥弟媳與孩子難以接受噩耗，且至今未收到對方任何道歉，家中頓失依靠令家屬心痛不捨。家屬期盼司法能還給受害者公道，讓違法者承擔應有法律責任。

涉犯公共危險罪嫌重大　檢方聲請羈押禁見

台南地檢署提到，檢察官訊問後，認為被告趙男涉嫌公共危險致人於死及肇事逃逸等罪嫌重大，且具備逃亡及滅證串供之風險，於11日下午正式向台南地院聲請羈押。台南地檢署提及，對於嚴重危害用路安全之行為，警方將持續嚴正執法，呼籲駕駛人發生事故應立即停車救護並報警，切勿心存僥倖逃逸，以免造成無法挽回的遺憾。

▼漁民遭撞死，12歲女兒靈堂摺紙錢，哽咽呼籲「做錯事要負責」。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼漁民遭撞死，12歲女兒靈堂摺紙錢，哭著呼籲「做錯事要負責」。（圖／記者林東良翻攝）

 
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