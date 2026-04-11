鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

▲國民黨主席鄭麗文參訪北京故宮。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

國民黨主席鄭麗文訪陸行程，今（11）日進入倒數第二天，她下午參觀北京故宮博物院，由中台辦主任宋濤、北京台辦主任霍光峰親自陪同。北京故宮院長王旭東也全程陪伴，更化身為院長級「最強導覽員」，為鄭麗文講解故宮的大小事。

鄭麗文今天在北京行程滿檔，上午前往香山碧雲寺、中關村展示中心，並會見北京市委書記尹力，下午參觀北京故宮。明天上午參觀小米汽車工廠之後，鄭麗文下午將搭乘中國國際航空班機返回台灣，結束這趟歷史性訪問。

鄭麗文在故宮院長王旭東的陪同之下參觀約一小時，可謂是院長級的「最強導覽員」。王旭東曾於敦煌研究院任職近30年，最後任職至院長，曾自詡為莫高窟的守護者之一。他自2019年4月起擔任北京故宮院長，屬於副部長級。

據了解，故宮今日正常開放，大批遊客目睹鄭麗文現身之後，紛紛拿起手機記錄，還有人向她揮手，呼喊「兩岸一家親」，圍觀人群當中，還傳出「很喜歡妳」、「好漂亮」等聲音。

值得注意的插曲是，在場的國民黨副主席兼秘書長李乾龍，因名字與清朝皇帝「乾隆」同音，有訪問團隨行成員就笑稱他來到了「主場」，還打趣地問他有沒有「龍氣上身」。

鄭麗文在故宮太和殿前，先與宋濤進行合影，訪問團成員和王旭東隨後也加入合照行列。太和殿是故宮「三大殿（太和殿、中和殿、保和殿）之首」，為明清兩朝北京城內最高的建築，更堪稱「中華第一殿」，皇帝登基、冊立皇后等大典都在此舉行。

據公開資料，此前訪問北京的國民黨主席當中，連戰（2005年和平之旅）和吳伯雄（2009年）都曾參觀北京故宮。2005年4月28日下午，連戰在時任北京故宮院長鄭欣淼的陪同下參觀約一小時，連戰當場揮毫寫下「昔日禁城百年滄桑難回首，今日故宮幾番風華齊向前」，橫批為「繼往開來」的一副對聯。連戰獲贈仿製的乾清宮「正大光明」匾和《故宮珍寶》、《故宮鐘表》兩本圖冊。