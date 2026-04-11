跟老婆吵架！男超商外「揮舞水果刀」嚇壞路人　警噴辣椒水逮捕

▲男子在超商外揮舞水果刀。（圖／Threads/eto19_67授權提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（11）日發生一起驚險糾紛！一名男子與妻子當街吵架，驚動路人報案，警方到場時，男子突然掏出水果刀，站在超商外不停亂揮舞，線上警網紛紛趕到，持臂盾防護與男子對峙，場面極度緊張。最終警方果斷採取強勢作為，使用辣椒水及警棍將其制伏，全案朝恐嚇公眾維安罪偵辦。

夫妻口角變持刀嚇人 警方緊急到場

事發在11日下午1點20分，警方接獲報案，指稱民族一路上發生糾紛。警方抵達後，初步了解為34歲蔡姓男子與29歲陳姓妻子因故爆發激烈口角，就在警方準備將陳女帶回派出所協助申請保護令時，蔡男突然情緒暴走，掏出一把水果刀當街胡亂揮舞。

警民對峙 辣椒水壓制暴徒

面對蔡男持刀威脅，現場員警提高戒備，支援警力後續趕抵，並多次大聲喝令蔡男「放下刀子」，然而蔡男拒不配合，且情緒激動。為避免傷及無辜，員警趁隙對蔡男噴辣椒水，並以警棍進行強勢壓制。

警方表示，現場並無人員受傷，蔡男隨後由警方陪同予以強制送醫治療。針對蔡男持刀與警對峙，全案將依刑法「恐嚇公眾維安罪」移送地檢署偵辦。