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不嫁就毀掉妳！狠男強注「愛滋血」報復　24歲印女崩潰輕生

▲▼愛滋病,毒品,注射,針頭。（圖/示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

▲印度女子拒絕婚約，竟被對方強行注射含有愛滋病毒感染的血液。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者董美琪／綜合報導

印度海德拉巴發生一起駭人聽聞的案件。一名24歲女子因拒絕婚約，竟遭追求者強行注射感染愛滋病毒感染的血液。承受長達一個月的心理壓力後，女子於10日被發現在家中輕生，送醫不治。

警方指出，死者與嫌犯馬諾哈為親戚關係，雙方家長原本安排兩人結婚。但由於男方父母皆為愛滋病毒（Human Immunodeficiency Virus, HIV）感染者，女方家庭於去年9月要求進行檢測，結果顯示男方呈陽性反應，女子因此決定取消婚事。

調查顯示，今年3月11日，馬諾哈疑因不滿婚約告吹，闖入女子住處，將自身帶有愛滋病毒的血液注入對方體內。案發後，警方已將其逮捕並依法處理。

然而事件造成的不僅是身體傷害，更帶來沉重心理創傷。家屬於10日發現女子在家中輕生，緊急送往公立醫院搶救，仍宣告不治。

當地警方表示，這起事件所帶來的恐懼、社會偏見與情緒衝擊，可能讓受害者承受極大壓力，最終走向悲劇，目前仍在釐清相關細節。

調查人員指出，女子事發後長期陷於對疾病的恐懼及社會污名的陰影之中。此案再度引發外界對性別暴力問題，以及HIV感染者與受害者心理支持機制的重視。

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