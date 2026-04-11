張敬軒認錯預告赴陸「見證國家繁榮」　IG退追阿Sa、容祖兒等千人

▲香港歌手張敬軒。（圖／翻攝張敬軒臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

曾聲援太陽花、雨傘運動的香港知名藝人張敬軒突然認錯，稱年少無知，非常後悔，並宣布已加入香港政府針對「反送中」青年設立的更生「特別項目」，擔任導師，計劃率隊赴內地（中國大陸）。張敬軒的立場大轉彎，令許多粉絲非常錯愕，有眼尖的網友也發現，張敬軒的IG（Instagram）退追了超過一千人，其中還包含了容祖兒、蔡卓妍等明星好友。

香港《文匯報》11日刊出張敬軒的專訪，他表示，過去他的一些言論和作品的演繹方式不當，令大家質疑他如何看待國家和香港，他真誠致歉。

張敬軒指出，他當年對社會大局認識不深，現在深刻反省及後悔，以後不會再犯同類的錯誤，希望能為年輕一代作正面的示範。

張敬軒說，他看到香港保安局的更生「特別項目」後深受感動，也希望親自參與，所以向保安局表達意願，成為其中一名導師、分享人，以歌手的身份與年輕人共勉。

▼張敬軒IG原本追蹤4000多人，現在只剩2000多人。（圖／翻攝IG）



張敬軒也預告，將在上半年親自帶隊赴內地交流，讓大家親眼見證國家的繁榮昌盛。他並強調，希望藉由參與此項目，能消除社會上對他的質疑聲音。

張敬軒過去曾透過社群發文聲援「太陽花學運」，也與黃秋生在內的多名香港藝人一起領唱支持「雨傘運動」的粵語歌曲《問誰未發聲》，甚至因被網友檢舉「港獨」，失去大陸綜藝節目《歌手》的演出機會。

張敬軒的立場大轉彎令許多粉絲相當錯愕，網友更發現，在報導刊出的前一晚，他的IG退追了一千多人，其中包含多位明星好友，如：容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、王菀之、關智斌、古巨基等。不過，也有網友指出，張敬軒可能是用了IG新增的「朋友」功能，將部分人移至朋友名單，並非真的退追。

除了《文匯報》的專訪外，張敬軒截至11日晚間7時尚未針對此事做出任何說明，因此有不少粉絲對他的身心狀況感到擔憂，猜測可能有隱情，並留言表達關心，「到底發生了什麼事？希望我沒有看錯你！」「怎麼取關這麼多人？快快報平安。」「支持你的決定，我們一直都在。」

▼張敬軒宣布將登上《歌手》後，隨即被檢舉除名。（圖／翻攝微博）

