　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張敬軒認錯預告赴陸「見證國家繁榮」　IG退追阿Sa、容祖兒等千人

▲▼香港歌手張敬軒。（圖／翻攝張敬軒臉書）

▲香港歌手張敬軒。（圖／翻攝張敬軒臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

曾聲援太陽花、雨傘運動的香港知名藝人張敬軒突然認錯，稱年少無知，非常後悔，並宣布已加入香港政府針對「反送中」青年設立的更生「特別項目」，擔任導師，計劃率隊赴內地（中國大陸）。張敬軒的立場大轉彎，令許多粉絲非常錯愕，有眼尖的網友也發現，張敬軒的IG（Instagram）退追了超過一千人，其中還包含了容祖兒、蔡卓妍等明星好友。

香港《文匯報》11日刊出張敬軒的專訪，他表示，過去他的一些言論和作品的演繹方式不當，令大家質疑他如何看待國家和香港，他真誠致歉。

張敬軒指出，他當年對社會大局認識不深，現在深刻反省及後悔，以後不會再犯同類的錯誤，希望能為年輕一代作正面的示範。

張敬軒說，他看到香港保安局的更生「特別項目」後深受感動，也希望親自參與，所以向保安局表達意願，成為其中一名導師、分享人，以歌手的身份與年輕人共勉。

▼張敬軒IG原本追蹤4000多人，現在只剩2000多人。（圖／翻攝IG）

▲▼張敬軒認錯預告赴陸　IG退追阿Sa、容祖兒等上千人。（圖／翻攝IG）

張敬軒也預告，將在上半年親自帶隊赴內地交流，讓大家親眼見證國家的繁榮昌盛。他並強調，希望藉由參與此項目，能消除社會上對他的質疑聲音。

張敬軒過去曾透過社群發文聲援「太陽花學運」，也與黃秋生在內的多名香港藝人一起領唱支持「雨傘運動」的粵語歌曲《問誰未發聲》，甚至因被網友檢舉「港獨」，失去大陸綜藝節目《歌手》的演出機會。

張敬軒的立場大轉彎令許多粉絲相當錯愕，網友更發現，在報導刊出的前一晚，他的IG退追了一千多人，其中包含多位明星好友，如：容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、王菀之、關智斌、古巨基等。不過，也有網友指出，張敬軒可能是用了IG新增的「朋友」功能，將部分人移至朋友名單，並非真的退追。

除了《文匯報》的專訪外，張敬軒截至11日晚間7時尚未針對此事做出任何說明，因此有不少粉絲對他的身心狀況感到擔憂，猜測可能有隱情，並留言表達關心，「到底發生了什麼事？希望我沒有看錯你！」「怎麼取關這麼多人？快快報平安。」「支持你的決定，我們一直都在。」

▼張敬軒宣布將登上《歌手》後，隨即被檢舉除名。（圖／翻攝微博）

▲▼香港歌手張敬軒。（圖／翻攝張敬軒臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
漁民遭BMW肇逃男撞死　12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽
中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄
快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治
快訊／野獸引退賽爆「大場面」！
門票太貴？他驚見「迪士尼偷渡怪招」嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

張敬軒認錯預告赴陸「見證國家繁榮」　IG退追阿Sa、容祖兒等千人

「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

中國參與「中東調停」模式與眾不同　學者：發展優先替代霸權主導

內蒙古自由貿易試驗區揭牌　分析：有助中國向北開放

「我的飛行同伴」伊朗議長帶遇難兒童照　談判團又名「米納卜168」　

曾挺太陽花、傘運　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸見證國家繁榮

陸3月CPI年增1%　PPI年增0.5％結束連41月跌勢

外媒：中國獨立煉油廠　多年來首次溢價採購伊朗原油

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

張敬軒認錯預告赴陸「見證國家繁榮」　IG退追阿Sa、容祖兒等千人

「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

中國參與「中東調停」模式與眾不同　學者：發展優先替代霸權主導

內蒙古自由貿易試驗區揭牌　分析：有助中國向北開放

「我的飛行同伴」伊朗議長帶遇難兒童照　談判團又名「米納卜168」　

曾挺太陽花、傘運　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸見證國家繁榮

陸3月CPI年增1%　PPI年增0.5％結束連41月跌勢

外媒：中國獨立煉油廠　多年來首次溢價採購伊朗原油

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

劉基宏3安猛打炸裂！梅賽鍶封鎖老東家　味全8比0完封獅登龍頭

野獸傳奇謝幕首戰！林志傑狂砍21分率勇士大勝領航猿、拿本季對戰首勝

《原子少年》小孩復出被罵翻！　回擊「干你們屁事」掀兩派論戰

漁民遭撞死「BMW男肇逃」！12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽：做錯事要負責

梁朝偉譜大自然奇戀！受困德國大學　助百年銀杏樹「完成性體驗」

「天后御用合音」無預警曝喜訊！　S.H.E到孫燕姿她全唱過

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治

陳晨威戲劇性再見安打！中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師：90%人一定不知道

范瑋琪「浪姐7」舞台被批翻車　清唱〈是非題〉粉緩頰：上台太緊張

大陸熱門新聞

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

分析／陸對台釋農漁利多？　習提「大陸台灣同屬一中」有彈性

獨家／習近平閉門會談提「陸客」：樂見大陸民眾來一趟想走就走的台灣行

鄭習會隔天　鄭麗文赴國父衣冠塚行禮、看連戰當年植樹

陸委會：鄭麗文返台前夕可能有「大禮包」

「中國人要幫中國人」　人民日報評鄭習會：歡迎任何有利兩岸和平發展主張

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

陸女做「痔瘡手術」9天後因肺栓塞死亡

「我的飛行同伴」伊朗議長談判帶遇難兒童照

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

孕婦吃冰箱剩菜「一屍兩命」

更多熱門

相關新聞

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

香港政府針對「反送中」被捕但未被檢控的人士，推出更生的「特別項目」，並請來知名歌手張敬軒擔任導師。張敬軒過去曾聲援太陽花學運、雨傘運動，他近日受訪時表示，對自己過去的言行深刻反省及後悔，希望成為年輕一代的正面示範，今年上半年計劃帶隊赴內地（中國大陸）交流訪問。

香港擬帶「反送中」人士赴陸「認識國家」

香港擬帶「反送中」人士赴陸「認識國家」

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

太陽花學運12周年　賴清德：事實證明台灣的發展不應過度依賴中國

太陽花學運12周年　賴清德：事實證明台灣的發展不應過度依賴中國

關鍵字：

張敬軒反送中太陽花

讀者迴響

熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

五口命案王母遺書曝光

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

獨／4金控「蓋牌」紀念品新曝光　居家餐飲類爭鋒

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面