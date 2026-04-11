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國泰航空因應油價砍2%航班　香港快運也取消6%

▲國泰航空承諾於2030年採用10%可持續航空燃油。（圖／業者提供）

▲國泰航空。（圖／國泰航空提供）

記者周湘芸／台北報導

中東局勢持續緊張，航空燃油價格飆漲。國泰航空今表示，為紓緩成本壓力，將整合國泰航空及香港快運5月16日至6月30日少量客運航班，並協助旅客轉乘24小時內出發的其他航班。

國泰航空表示，自3月以來航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。航空燃油的價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近期均大幅攀升。根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至 2026年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.40美元大幅增加。

國泰航空指出，過去一個月以來，已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升。儘管已採取不同辦法應對，仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，削減運力是迫不得已的最後選擇。

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國泰航空表示，為紓緩成本上升的部分壓力，將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，而香港快運也將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。

國泰航空說明，在此期間將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班，所有受影響旅客將安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。與此同時，香港快運將取消佔總數約6%的客運航班，也將安排旅客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班，受影響旅客將於4月13日前獲通知。

此外，國泰航空也說，往返杜拜及利雅得的客運航班因應中東最新局勢，將持續取消至6月30日。

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