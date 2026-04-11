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比中魚更感動的事！　一場海釣化解父子三年沉默冷戰

▲▼ 「比中魚更感動的事！」東石路亞基地傳真情：一場海釣化解父子三年沉默冷戰 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 陳秉順分享 「比中魚更感動的事！」 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著「向海致敬」與「友善釣魚」觀念興起，東石鄉「魚擬共舞路亞釣魚推廣基地」資深海釣講師陳秉順今（11）日攜手嘉義縣邑米社區大學舉辦深度示範課程。陳秉順以其豐富的實戰經驗，將環保的路亞釣法轉化為教育課程，不僅致力於推廣永續海洋，更意外成為修補親子關係的溫馨媒介。

▲▼ 「比中魚更感動的事！」東石路亞基地傳真情：一場海釣化解父子三年沉默冷戰 。（圖／記者翁伊森攝）

陳秉順目前在台南將軍鄉也經營休閒釣魚場，但他坦言，台南場因受限於多功能用途，在路亞釣魚的專業化與環境建置上較未臻完善。相比之下，位於東石的「魚擬共舞」推廣基地，是完全為「路亞釣魚」量身打造的場域。陳秉順強調，東石場無論是水質控制、場地動線與魚種選擇，都更能展現路亞釣法的環保核心與技術純度，是目前推廣友善釣魚最理想的示範基地。

▲▼ 「比中魚更感動的事！」東石路亞基地傳真情：一場海釣化解父子三年沉默冷戰 。（圖／記者翁伊森攝）

身為課程靈魂人物，陳秉順指出，路亞釣魚（Lure Fishing）使用人工擬餌取代活餌，能大幅減少對水質的負擔與不必要的生態破壞。他在教學中嚴格落實「捉放護生」（Catch and Release）觀念，引導學員判讀水情與晃餌技巧，傳遞對海洋生命的敬畏與尊重。

▲▼ 陳秉順 「比中魚更感動的事！」東石路亞基地傳真情：一場海釣化解父子三年沉默冷戰 。（圖／記者翁伊森攝）

陳秉順分享，推廣路亞釣魚最初是為了降低門檻，吸引更多新鮮人親近海洋，卻意外發現釣魚能有效改善親子關係。他感性表示，曾有長期互不理睬的父子，在魚池畔因共同參與釣魚而重拾對話，讓陪同的母親喜極而泣。陳秉順說：「看見孩子放下 3C 產品，與家人在池畔重拾溫馨火花，這是我推廣路亞釣魚以來，看過最美的風景。」

▲▼ 「比中魚更感動的事！」東石路亞基地傳真情：一場海釣化解父子三年沉默冷戰 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 「比中魚更感動的事！」東石路亞基地傳真情：一場海釣化解父子三年沉默冷戰 。（圖／記者翁伊森攝）

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