樂天桃園棒球場回饋區民　市府邀市民共同為樂天加油！

▲樂天球團啟動「做伙挺桃猿」區民招待活動，桃園市民於指定日期場次憑身分證件至球場售票窗口，可免費兌換當日正式票券。（圖／桃園市體育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為落實球隊屬地主義，桃園市政府與樂天公司簽訂冠名權契約，將桃園國際棒球場冠名為「樂天桃園棒球場」，協議每年訂定及執行市民回饋事項，以呼應廣大市民的長期支持。市府體育局表示，樂天球團啟動「做伙挺桃猿」區民回饋活動，桃園市各區市民在指定日期場次只要憑證件至球場售票窗口，就能免費兌換當日正式票券1張，各場次名額有限，建議市民朋友於比賽當日提早至球場售票窗口換票。

市府體育局指出，中華職棒2026年球季已熱鬧開打，樂天球團已啟動「做伙挺桃猿」區民回饋招待活動，凡桃園市各區市民在指定日期場次，只需憑證件至球場售票窗口，就能免費兌換當日正式票券1張，目前上半季規劃7個場次，分別為4月15日（龜山區）、4月16日（蘆竹區及龍潭區）、4月21日（平鎮區）、4月22日（桃園區）、5月20日（大園區）、6月3日（中壢區）及6月10日（觀音區及新屋區）。

▲樂天球團啟動「做伙挺桃猿」區民回饋活動，圖為樂天桃園棒球場。（圖／桃園市體育局提供）

另外，下半季亦持續將楊梅區、大溪區、八德區與復興區納入規劃辦理，以回饋桃園市市各行政區民眾；各場次名額有限，建議市民朋友們於比賽當日提早至球場售票窗口換票。歡迎所有熱愛棒球的桃園球迷，帶著身分證件一起到樂天桃園棒球場，UNITE挺桃園，做伙挺桃猿，守護主場勝利。

至於詳細換票資訊及最新消息以樂天桃猿官方網站公布為準，可至樂天桃猿官網上購票須知查閱，網址：https://monkeys.rakuten.com.tw/。