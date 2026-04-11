邑米社大「路亞釣魚」課程來了　鄉長力推深度體驗東石之美

▲▼ 響應向海致敬！邑米社區大學於東石鄉力推路亞釣魚與友善生態，打造全台休閒觀光新地標 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應國家「向海致敬」政策，並深植「友善釣魚」觀念，嘉義縣邑米社區大學攜手東石鄉「魚擬共舞路亞釣魚推廣基地」於今（11）日盛大舉辦路亞釣魚教學課程。活動邀請除專業海釣講師陳秉順親自授課，更獲得東石鄉長林俊雄、邑米社區大學校長呂銀益及在地「東石之美」社群代表的全力支持，展現東石發展休閒觀光漁業的軟硬實力。

▲東石鄉長林俊雄推廣當地觀光不遺餘力，也力推路亞釣魚友善體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

東石鄉長林俊雄今日親自出席，力推友善釣魚文化。林俊雄表示，東石擁有得天獨厚的海岸線與豐富水域資源，不僅擁有優質的鮮蚵等漁產品，更具備發展路亞運動的優勢。他強調，東石需要像陳秉順老師這樣具備專業知識與環保意識的講師，引導遊客在享受路亞樂趣的同時，落實「捕獲後放流（Catch & Release）」與生態保育觀念，進而提升在地觀光的深度與質感。他同時感謝邑米社大及在地東石之美徐仁傑版主及團隊共同推廣。

▲邑米社區大學校長呂銀益說明計畫原由 。（圖／記者翁伊森攝）



邑米社區大學校長呂銀益指出，在海洋保育署的計畫支持下，社大將路亞釣魚轉化為專業教育課程，這不僅是休閒活動的推廣，更是環境教育的重要里程碑。透過系統化教學，能讓更多人親近海洋、愛護海洋，實踐永續發展的目標。

▲路亞釣魚友善體驗前會有專業講師陳秉順說明釣法與生態共存 。（圖／記者翁伊森攝）



林俊雄強調，結合邑米社大與在地社群力量，東石正逐步轉型為全台指標性的路亞釣魚基地。他熱情邀約全國釣友與遊客走訪東石，除了體驗熱血的釣魚運動，更可順遊鰲鼓溼地觀察生態、漫步漁人碼頭欣賞夕陽，並品嚐當季肥美的鮮蚵料理，深度感受東石的多元觀光魅力，共同帶動地方休閒漁業的新商機。