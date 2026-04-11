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免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

▲▼COVERNAT,韓國潮牌。（圖／記者許宥孺攝）

▲TXT隊長秀彬代言韓國潮牌進駐高雄漢神巨蛋。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

韓國潮牌近年相繼來台展店，由南韓大勢男團TOMORROW X TOGETHER隊長秀彬代言的COVERNAT，以及人氣女團aespa成員Giselle代言的Wacky WiLLy ，近日首度登陸南台灣，高雄首家門市就在漢神巨蛋，想和歐爸、歐膩穿同款，不用再衝北部、遠飛韓國，開幕期間滿額就送小卡、品牌收納袋或3D一卡通，絕對值得珍藏。

▲▼COVERNAT,韓國潮牌。（圖／記者許宥孺攝）

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▲秀彬演繹各式穿搭風格，MOA快和偶像穿情侶裝。（圖／記者許宥孺攝）

韓國街頭潮流品牌COVERNAT、Wacky WiLLy進駐漢神巨蛋3樓，近日就有粉絲發現，漢神巨蛋外插滿一整排秀彬和Giselle的街旗，百貨電梯也刊出巨幅廣告，吸引追星族朝聖一波。品牌今日邀請人氣男團Ni!KA擔任一日店長，由5位成員化身行動穿搭教科書，手把手教粉絲如何穿出韓系層次感。不少粉絲早早就到場卡位，一睹漢神巨蛋變身首爾時裝週，現場快被粉絲尖叫聲掀翻。

▲Wacky WiLLy,韓國潮牌。（圖／記者許宥孺攝）

▲Giselle以甜美風格穿出流行趨勢。（圖／記者許宥孺攝）

COVERNAT以中性百搭風格備受年輕族群喜愛，隨意就能穿出學院風、復古休閒感，櫃上也展出代言人的穿搭照，讓MOA（粉絲名稱）一眼就能認出秀彬同款。Wacky WiLLy則以大膽鮮艷、清新休閒風格聞名，最常見的就是品牌經典icon小黃人「KIKY」。

為慶祝南部首店開幕，消費不限金額即送早鳥禮品牌專屬氣球；消費滿2500即贈秀彬跳卡乙份或Giselle限量小卡與KIKY束口袋乙組；滿3888元加贈COVERNAT收納袋乙份或KIKY 3D一卡通吊飾。

▲飛天小女警快閃店。（圖／夢時代提供）

▲飛天小女警快閃店進駐統一時代百貨。（圖／夢時代提供）

▲飛天小女警快閃店。（圖／夢時代提供）

▲凹凸鏡必拍Y2K風。（圖／夢時代提供）

風靡全球的經典動畫《飛天小女警》，由花花、泡泡、毛毛三姐妹組成，即日起至27日在統一時代高雄店舉辦快閃店。現場打造7大拍照打卡點，進店前有飛天小女警、魔人啾啾、多金公主及毛茸怪獸的「愛心合影框」，推薦先合照留下專屬回憶，還有小女警大戰魔人啾啾的精彩對決主題場景，以及超可愛凸面鏡拍出Y2K千禧風，全都不能錯過。

快閃店推出近40款新品，有著被花瓣包圍的三姐妹造型「吊飾零錢包」幫零錢找個家，以及附有小花吊飾的三款「編織包」，把各種隨身小物通通裝進去，每款都可愛爆表。

▲名偵探柯南快閃咖啡廳。（圖／夢時代提供）

▲名偵探柯南邁入30週年，快閃咖啡廳也進駐夢時代。（圖／夢時代提供）

▲現場布置多樣主題圖畫，歡迎粉絲們前來拍照打卡。（圖／夢時代提供）。（圖／夢時代提供）

▲現場布置多樣主題圖畫，歡迎粉絲們前來拍照打卡。（圖／夢時代提供）

另一部知名TV動畫《名偵探柯南》，今年迎向30週年紀念，主題café即日起至5月28日在高雄夢時代店登場，主題視覺以優雅禮服造型設計，活動期間用餐、消費滿額都獲得全新特典。

活動期間推出多到角色專屬餐點，有粉絲熟悉且具代表性的柯南的經典美式漢堡、安室的特製美味三明治、新一的清新檸檬蛋糕等，品嚐新一&小蘭、平次&和葉以及優雅基德為設定的3種風味聖代，還加贈LOVE紀念卡，值得粉絲好好收藏。

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