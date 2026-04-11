「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

▲「福建艦」海上實兵訓練任務 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

記者任以芳／綜合報導

大陸首艘自主設計建造的電磁彈射航空母艦「福建艦」（舷號18），自2025年11月5日正式入列後，於2026年迎來戰力生成的關鍵之年。目前福建艦已成功完成殲-35、空警-600等多型艦載機的彈射與著艦訓練，並頻繁穿梭東海、南海等進行跨海區練兵。大陸軍事觀察員分析，福建艦今年將挑戰艦載機滿載的「全甲板放飛」能力，並有望聯手遼寧艦、山東艦開啟「三航母」協同演練新里程。

陸媒《央視》福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘電磁彈射型航空母艦。2024年5月8日，福建艦圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，達到預期效果。2025年11月5日，福建艦正式入列。作為全球首艘採用常規動力和電磁彈射技術的航空母艦，其技術突破標誌著中國航母躋身世界前列，人民海軍正式進入三航母時代。

▲「福建艦」今年有望聯手遼寧、山東艦開啟「三航母」協同演練。（圖／翻攝 央視軍情時間）

入列後，福建艦立即開展首次海上實兵訓練任務。殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機，已完成多架次彈射起飛和著艦訓練。期間，福建艦航母編隊開展編隊航行、艦機聯合搜救等課目。

《央視》報導稱，「福建艦也多次穿越台灣海峽，在東海、南海等海域開展跨海區的科研試驗和訓練任務。據悉，2026年福建艦將從基本形成戰鬥力向完全形成戰鬥力全面過渡，這也是福建艦戰鬥力生成的關鍵之年。」

針對下一步訓練目標？大陸軍事觀察員魏東旭分析主要分為兩方面。首先是全甲板放飛與接收艦載機。當福建艦實現艦載機滿載並具備全甲板放飛回收能力後，作戰能力將達到「100分」狀態。其次，福建艦將與055型大型驅逐艦、052D驅逐艦及先進護衛艦構成全新航母編隊。

關於今年是否進行遠海訓練？魏東旭表示，訓練將分兩步走。首先具備編隊部署能力，待配合默契後再出遠海。一旦進入到西太平洋的區域進行長時間的演習或者訓練，外部會有一些干擾性因素。比如其他國家可能會派出艦機進行跟蹤和盯梢，這個時候需要編隊體系進行快速、靈活、精准應對。

▲電磁彈射後發優勢，「福建艦」2026全面過渡完全戰鬥力，空警-600將發揮「1+1>3」關鍵戰力 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

至於「三航母」的組合運用？魏東旭指出，若福建艦與山東艦或遼寧艦組隊，將實現「1+1>3」的效果。空警-600預警機在此發揮關鍵作用，它不僅能指揮引導本艦機群，還能透過保密數據鏈指揮其他航母起飛的艦載機。在未來的雙航母作戰體系中，空警-600將帶動更多艦載機，在廣闊區域壓制對手。

大陸海軍「福建艦」（舷號18）排水量達8萬餘噸，其電磁彈射系統相較於美軍福特級航母，在穩定性與作業效率上具備後發優勢。2026年正值大陸「十五五」規劃開局，海軍力量的戰略轉型被視為保障國家發展利益的核心。目前，隨著殲-35隱形艦載機的熟練操作，福建艦編隊已具備與現代化強國海軍對等對抗的技術基礎。外界高度關注福建艦今年下半年最新動態。