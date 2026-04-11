　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

▲▼ 「福建艦」海上訓練、海上實兵訓練任務 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

▲「福建艦」海上實兵訓練任務 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

記者任以芳／綜合報導

大陸首艘自主設計建造的電磁彈射航空母艦「福建艦」（舷號18），自2025年11月5日正式入列後，於2026年迎來戰力生成的關鍵之年。目前福建艦已成功完成殲-35、空警-600等多型艦載機的彈射與著艦訓練，並頻繁穿梭東海、南海等進行跨海區練兵。大陸軍事觀察員分析，福建艦今年將挑戰艦載機滿載的「全甲板放飛」能力，並有望聯手遼寧艦、山東艦開啟「三航母」協同演練新里程。

陸媒《央視》福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘電磁彈射型航空母艦。2024年5月8日，福建艦圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，達到預期效果。2025年11月5日，福建艦正式入列。作為全球首艘採用常規動力和電磁彈射技術的航空母艦，其技術突破標誌著中國航母躋身世界前列，人民海軍正式進入三航母時代。

▲▼ 「福建艦」海上訓練、海上實兵訓練任務 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

▲「福建艦」今年有望聯手遼寧、山東艦開啟「三航母」協同演練。（圖／翻攝 央視軍情時間）

入列後，福建艦立即開展首次海上實兵訓練任務。殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機，已完成多架次彈射起飛和著艦訓練。期間，福建艦航母編隊開展編隊航行、艦機聯合搜救等課目。

《央視》報導稱，「福建艦也多次穿越台灣海峽，在東海、南海等海域開展跨海區的科研試驗和訓練任務。據悉，2026年福建艦將從基本形成戰鬥力向完全形成戰鬥力全面過渡，這也是福建艦戰鬥力生成的關鍵之年。」

針對下一步訓練目標？大陸軍事觀察員魏東旭分析主要分為兩方面。首先是全甲板放飛與接收艦載機。當福建艦實現艦載機滿載並具備全甲板放飛回收能力後，作戰能力將達到「100分」狀態。其次，福建艦將與055型大型驅逐艦、052D驅逐艦及先進護衛艦構成全新航母編隊。

關於今年是否進行遠海訓練？魏東旭表示，訓練將分兩步走。首先具備編隊部署能力，待配合默契後再出遠海。一旦進入到西太平洋的區域進行長時間的演習或者訓練，外部會有一些干擾性因素。比如其他國家可能會派出艦機進行跟蹤和盯梢，這個時候需要編隊體系進行快速、靈活、精准應對。

▲▼ 「福建艦」海上訓練、海上實兵訓練任務 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

▲電磁彈射後發優勢，「福建艦」2026全面過渡完全戰鬥力，空警-600將發揮「1+1>3」關鍵戰力 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

至於「三航母」的組合運用？魏東旭指出，若福建艦與山東艦或遼寧艦組隊，將實現「1+1>3」的效果。空警-600預警機在此發揮關鍵作用，它不僅能指揮引導本艦機群，還能透過保密數據鏈指揮其他航母起飛的艦載機。在未來的雙航母作戰體系中，空警-600將帶動更多艦載機，在廣闊區域壓制對手。

大陸海軍「福建艦」（舷號18）排水量達8萬餘噸，其電磁彈射系統相較於美軍福特級航母，在穩定性與作業效率上具備後發優勢。2026年正值大陸「十五五」規劃開局，海軍力量的戰略轉型被視為保障國家發展利益的核心。目前，隨著殲-35隱形艦載機的熟練操作，福建艦編隊已具備與現代化強國海軍對等對抗的技術基礎。外界高度關注福建艦今年下半年最新動態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北男遭砂輪機割破大腿動脈　倒血泊送醫不治
日本買1物「回台上網轉售」慘了！　開罰237萬
萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命
《浪姐7》爆黑箱！選手當眾嗆節目組　臭臉「拒配合流程」
快訊／小港機場跳電！沒空橋接駁...176旅客走扶梯車下機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

中國參與「中東調停」模式與眾不同　學者：發展優先替代霸權主導

內蒙古自由貿易試驗區揭牌　分析：有助中國向北開放

「我的飛行同伴」伊朗議長帶遇難兒童照　談判團又名「米納卜168」　

曾挺太陽花、傘運　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸見證國家繁榮

陸3月CPI年增1%　PPI年增0.5％結束連41月跌勢

外媒：中國獨立煉油廠　多年來首次溢價採購伊朗原油

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

西班牙首相桑切斯今起4度訪華　反對美霸權成歐洲「破局者」

香港擬帶「反送中」人士赴陸「認識國家」

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

中國參與「中東調停」模式與眾不同　學者：發展優先替代霸權主導

內蒙古自由貿易試驗區揭牌　分析：有助中國向北開放

「我的飛行同伴」伊朗議長帶遇難兒童照　談判團又名「米納卜168」　

曾挺太陽花、傘運　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸見證國家繁榮

陸3月CPI年增1%　PPI年增0.5％結束連41月跌勢

外媒：中國獨立煉油廠　多年來首次溢價採購伊朗原油

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

西班牙首相桑切斯今起4度訪華　反對美霸權成歐洲「破局者」

香港擬帶「反送中」人士赴陸「認識國家」

樂天桃園棒球場回饋區民　市府邀市民共同為樂天加油！

免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

快訊／新北男切棧板！砂輪機割破大腿動脈　倒血泊送醫救不回

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

Fubon Angels悲喜交加送別野獸　慈妹備衛生紙、檸檬憶《態度》

他被青竹絲咬「吸毒血、帶蛇衝急診」　醫揭3大NG行為：恐更嚴重

門票太貴？他驚見「迪士尼偷渡怪招」嚇壞：恐怕不是第1次

野獸引退Fubon Angels韓籍三本柱也不捨　接地氣喊球給志傑

會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

威能帝二軍復健賽2局最速149　樂天桃猿評估最快下周回歸

琳妲曝好友曾與朱宇謀交往　見他被控出軌：女生要保護自己

大陸熱門新聞

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

分析／陸對台釋農漁利多？　習提「大陸台灣同屬一中」有彈性

獨家／習近平閉門會談提「陸客」：樂見大陸民眾來一趟想走就走的台灣行

鄭習會隔天　鄭麗文赴國父衣冠塚行禮、看連戰當年植樹

陸委會：鄭麗文返台前夕可能有「大禮包」

「中國人要幫中國人」　人民日報評鄭習會：歡迎任何有利兩岸和平發展主張

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

陸女做「痔瘡手術」9天後因肺栓塞死亡

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

孕婦吃冰箱剩菜「一屍兩命」

金正恩會見王毅：堅定支持中方在台灣問題立場

更多熱門

相關新聞

法兵甲板慢跑　健身App外洩戴高樂號行蹤

法兵甲板慢跑　健身App外洩戴高樂號行蹤

法國一名派駐在核子動力航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）的士兵在甲板上慢跑，疑似因配戴智慧型手錶並使用健身App紀錄數據，意外洩露戴高樂號的位置。

大火燒毀百床位　美福特號航母撤離戰區返港

大火燒毀百床位　美福特號航母撤離戰區返港

美航母尼米茲號延役近1年　2027年退役

美航母尼米茲號延役近1年　2027年退役

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

關鍵字：

福建艦電磁彈射航母殲-35三航母

讀者迴響

熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

五口命案王母遺書曝光

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面