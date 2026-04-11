中國參與「中東調停」模式與眾不同　學者：發展優先替代霸權主導

▲ 美伊談判11日巴基斯坦登場，巴基斯坦高度戒備 。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美伊談判前夕，國際社會高度關注中東局勢降溫的可能性。巴基斯坦信德大學助理教授西拉杰·尼扎馬尼（Siraj Nizamani）近期於國際智庫「北京對話」撰文，深入剖析中國參與中東調停的獨特模式。尼扎馬尼認為，與西方傳統「自身安全優先」的零和博弈截然不同，中國在參與衝突管理時更強調「發展為先」。透過「一帶一路」倡議下的長期投資、基礎設施聯通，中國正將各方嵌入互惠的經濟網絡，藉由提高衝突的「機會成本」來結構性地構建地區穩定。這種以「商業和平」取代軍事干預的策略，標誌著全球秩序正從霸權主導轉向以「相互依存」為基礎的衝突預防新階段。

美伊談判前夕，國際社會正高度關注中東局勢的降溫可能。巴基斯坦信德大學助理教授西拉杰·尼扎馬尼（Siraj Nizamani）近期在大國際智庫「北京對話」撰文，深入分析中國參與「中東調停」的獨特模式。他認為，與西方傳統「自身安全優先」的干預邏輯截然不同，中國在參與全球秩序與衝突管理時更強調「發展為先」，透過長期投資、基礎設施聯通與共同發展為紐帶，結構性地構建地區穩定。

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）率領的高層代表團已於11日飛抵巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。（圖／路透）

尼扎馬尼分析「中國參與中東調停的模式為何『與眾不同』？」面對伊朗緊張局勢，直接威脅到荷莫茲海峽等關鍵水道的海上安全。這類風險危及全球石油運輸，也對供應鏈構成大規模衝擊。除了公開的外交手段，主要經濟大國往往傾向透過低調的間接渠道推動局勢緩和，以保護其核心戰略利益。

中國的協調策略根植於「一帶一路」倡議，透過構建國家間的相互依存關係，從結構上降低衝突發生的機率。這一邏輯體現「商業和平」，增強的貿易與投資聯繫，將顯著提高各方發動衝突的機會成本。這種將外交斡旋與經濟戰略相結合的衝突管理，具體體現在中國對巴基斯坦停火倡議的支持中。透過推進「5點框架」並將自身定位為潛在保障方，中國在不承擔主導角色的情況下，巧妙影響談判進程。

這種審慎姿態反映了中國經濟戰略的精準延伸。鑑於巴基斯坦同時與伊朗、美國保持溝通，中國憑藉與巴方的密切夥伴關係，不僅將其作為外交中介，更將其定位為「一帶一路」的關鍵經濟支點。透過中巴經濟走廊，巴基斯坦連接了中國與中東地區，強化了跨區域一體化體系。這些長期投入形成了共同風險敞口，促使各方利益趨同，使巴基斯坦既是地緣政治的中介，也是經濟橋樑。

中東對中國具有重要戰略意義。中東處在全球貿易航線的樞紐地位，通過投資和商業與中國有深度經濟合作。作為主要的能源進口國，中國依賴該地區的石油供應，任何中斷都將直接影響其經濟情況。中國是全球的製造業中心，即便是最微小的中斷，也可能對全球供應鏈產生重要連鎖影響。

中國在「一帶一路」框架下拓展替代路線和基礎設施建設，試圖以此減少對馬六甲海峽等關鍵瓶頸的依賴。瓜達爾港和恰巴哈爾港等項目表明，中國不僅在保障供應線路安全，還關注分散風險、提升物流效率。這些投資既增強了供應鏈韌性，又將區域經濟整合到互聯互通的網路。

對比西方傳統的衝突解決方式，可以更清晰理解中國在衝突管理中的角色定位。美國代表的西方策略歷來強調「「自身）安全優先」的框架，包括軍事聯盟、威懾機制乃至直接干預。這些路徑能在短期內強制實現穩定，往往是在零和博弈的邏輯中運作，即一方的安全收益即被視為另一方的損失，由此延續了潛在的緊張關係。

▲巴基斯坦外長達爾訪問北京，與大陸外長王毅會談。（圖／翻攝大陸外交部）

相比之下，中國推行的「共同發展為先」模式，力圖將各國嵌入貿易、基建和金融網絡，重塑國家間的結構性激勵機制。從經濟學視角看，這一路徑提高了衝突的機會成本，透過合作創造共同收益。與強制性模式不同，中國策略依託市場化的相互依存，讓衝突逐漸喪失其經濟合理性。

總結而言，中國透過低調外交與經濟互依相結合，成功參與地區衝突管理。中國借助巴基斯坦等夥伴，將各區納入「一帶一路」框架，使對立國家的利益趨向穩定。這戰略不僅保障長期投資安全，更展現了中國日益深入的參與方式。

不同於濫用軍事干預，中國強調互聯互通與相互依存，構建了一種穩定由經濟激勵達成的獨特安全模式。儘管挑戰依然存在，但這標誌著全球秩序的重大轉向「相互依存」逐漸取代霸權主導，成為衝突預防的首要基礎。