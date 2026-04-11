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從法律到心理雙管齊下　李伯利推《親密關係防護網》防悲劇再發生

▲李伯利與家事律師梁家瑜對談，從法律與心理角度探討親密暴力防治。（記者林東良翻攝，下同）

▲李伯利與家事律師梁家瑜對談，從法律與心理角度探討親密暴力防治。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對近期情感暴力事件頻傳，包括今年3月27日 台中市西區忠明路發生男子求復合不成當街殺害前女友情殺案，以及 台南市多起跟蹤騷擾與親密暴力事件，台南市安平區、南區市議員參選人李伯利，宣布推出《親密關係安全防護網》政策白皮書，強調「政府必須在兇刀舉起前就介入」。

▲李伯利與家事律師梁家瑜對談，從法律與心理角度探討親密暴力防治。（記者林東良翻攝，下同）

為了從法律與心理雙重面向深入探討親密暴力成因，李伯利邀請具十餘年司法實務經驗的家事律師 梁家瑜 進行深度對談，剖析近期社會關注的恐怖情人與跟蹤騷擾案件，並提出具體防範策略。

李伯利指出，許多情殺事件並非突發，而是控制型人格長期累積的警訊。根據 中華民國警政署 統計，自2022年6月 跟蹤騷擾防制法 施行至2025年底，全台跟騷報案數已逾1萬500件，光2024年就有2806件，其中以通訊騷擾與盯梢尾隨最為常見。

梁家瑜直言，官方統計只是「冰山一角」，許多受害者因害怕報案激怒加害人而選擇沉默。她強調，即使有保護令，仍難百分之百阻止極端行為，「保護令不是免死金牌」。若加害者具強烈控制慾、拒絕接受分手，並伴隨暴力史或酒癮，受害風險將急遽上升。

▲李伯利與家事律師梁家瑜對談，從法律與心理角度探討親密暴力防治。（記者林東良翻攝，下同）

對談中，梁家瑜也從心理學角度談及「內在小孩」與病態依附問題，指出低自尊與強烈控制慾常交織成危險因子。她分享自己曾遭遇恐怖情人的經歷，深知情感暴力受害者的恐懼，也因此投入家事案件，協助更多求助無門的當事人。

李伯利表示，自己年輕時曾誤入歧途，後因信仰與自我反思重新出發，如今身為牧師，更深信「家庭是最關鍵的防線」。他主張透過家庭職能教育與情感素養培養，從源頭降低暴力風險。

為強化防護網，李伯利提出五大政策主張，包括：
一、設立「安全下車」專線，提供分手前風險評估與逃生規劃；
二、強化基層警政，落實《家暴法》對恐怖情人與數位控制行為的查處；
三、推動校園「紅旗辨識」教育，協助年輕人辨識危險關係；
四、建立社區守望2.0，由鄰里系統主動通報高風險情況；
五、擴大男性心理關懷資源，降低因挫折轉化為暴力的風險。

▲李伯利與家事律師梁家瑜對談，從法律與心理角度探討親密暴力防治。（記者林東良翻攝，下同）

李伯利強調：「真正的愛是尊重，不是佔有。」他呼籲市民若發現身邊有人遭受控制或威脅，務必伸出援手，並承諾若進入議會，將督促市府整合跨局處資源，讓台南成為一座敢愛、也懂得安全分開的城市。

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