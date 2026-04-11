南投Hakka嘉年華4／18陸續登場　歌唱比賽團體組最高獎3萬

▲2026南投Hakka嘉年華將於18日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2026南投Hakka嘉年華～共下Chill聽客」系列活動將於4月18日至7月11日登場，南投縣政府指出，期間內容包括「客家桐花季」、「客家藍草地音樂會」、「客家歌唱比賽」及兒童劇演出等，歡迎大家到南投感受客家文化的魅力。

縣府10日上午在一樓大廳舉辦記者會，縣長許淑華與縣議員黃春麟、國姓鄉長邱美玲、中寮鄉長廖宜賢等來賓共同進行活動啟動儀式，客語創作歌手柔米也帶來好聽的客語歌曲，為系列活動揭開序幕；許淑華表示，該縣「客家文化節」系列活動自112年起調整為每年舉辦，以延續客家文化的傳承與推廣，今年度更擴大辦理、延長活動時間，並增加歌唱比賽，鼓勵學生及民眾學習客語歌曲、深入認識客家文化。

縣府指出，活動期間首先由縣府與國姓、中寮、南投、水里等4鄉市公所，於4月至5月桐花盛開季節共同辦理「客家桐花祭」活動，規劃「走進客庄‧規劃八卦山桐花健行」、「水里健行活動」、「客庄桐花-山林故事行」以及「桐遊永祿‧慢行中寮」等多場桐花健行及山林體驗，邀請民眾漫步山林、欣賞桐花美景，體驗客庄自然與人文風情。

重頭戲「客家藍」野餐音樂會則將於5月16日在中興新村親情公園熱鬧登場，邀請金曲歌王羅時豐、男子團體U:NUS、王喬尹、陳孟蕎、陳瑋儒、柔米等多組藝人輪番演出，現場也安排客語闖關、DIY、MOMO家族見面會、摸彩等精彩內容，獎品包括IPHONE17、電動腳踏車、氣炸微波烤箱、氣炸鍋等，並結合野餐、市集，推出「食客美好」野餐限定組合包，報名費用只要499元，即可獲得客製折疊購物推車、市集抵用券、摸彩券4張，以及酸柑茶、18度Ｃ鹽可頌、好好雞蛋糕等在地美食，整體價值超過700元，數量有限、額滿為止。

「客聲響起‧客家歌唱比賽」將於6月13日在南投縣文化局演講廳舉行，報名時間即日起至5月22日17時止，個人組獎金最高1萬元、團體組獎金最高3萬元；「如果兒童劇團」客語互動兒童劇於7月11日晚間在中興新村大操場登場，同時結合特色市集、手作DIY、客語闖關活動，讓親子在歡樂互動中學習客語，更多活動詳細資訊及報名方式，請關注「南投縣客家發展所」臉書粉絲專頁。