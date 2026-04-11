國1甲新建工程動工　串聯千億投資！張善政盼引領航空城邁向繁榮

▲國1甲新建工程動工典禮今日上午舉行，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政等人主持動工典禮。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「國道1號甲線新建工程動土祈福典禮」今（11）日上午舉行，行政院長卓榮泰、桃園市長張善政等人都出席。卓榮泰表示，今日工程完工後將為地方帶來四大效益，期盼國1甲在工程團隊努力下，能平安順利完工，再添一筆中央、地方合作成功案例；張善政也指出，面對桃園國際機場與航空城快速發展，國道1號甲線新建仍如同「雨降甘霖」，未來完工後能有效紓解機場人流負荷，更將串聯起超過1,000億元規模產業投資，打造更加完善的交通路網，引領地方邁向繁榮。

▲國1甲新建工程動工典禮今日上午舉行，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政在動工典禮上祈福。（圖／桃園市新聞處提供）

卓榮泰致詞時提及，這項工程將為桃園帶來四大效益，第一是滿足桃園機場第三航廈及第三跑道完工後，每年預計帶來4,500萬人次旅運量的需求；第二，桃園機場貨運車流，可透過國1甲往返臺北港及全國各地，形成更完善貨運路網，提升自由貿易港區及未來新貨運園區的整體競爭力；第三，桃園航空城土地開發案預計帶來約20萬個就業及居住人口，國1甲可提供航空城，以及南崁、蘆竹、竹圍等地居民便利往返國道1號及台61線；第四，有助減輕國道2號及台4線進入桃園機場的車流負擔，尤其可分擔國道2號約20%機場交通量。

▲閣揆卓榮泰在國1甲新建工程動工典禮上致詞。（圖／桃園市新聞處提供）

卓榮泰也提到，國道1號甲線新建工程總經費為805.86億元，工程分三標，第一標已於3月底開工，其餘二標也將在今年第3季動工，預計在4到5年內完成。該工程涵蓋海湖、桃機、航空城及山鼻4處交流道，未來完工後將可串聯竹圍及桃園2處系統交流道，使國道1號與台61線之間形成快速的路網系統，縮短臺北、林口至桃園機場之間路程，讓國人更快速進出國門。特別感謝內政部通過都市計畫變更、交通部民航局及桃園市政府提供區段徵收土地、中油公司桃園煉油廠提供施工用地及協助管線遷移，以及地方政府各項行政作業協助，才能讓今日工程順利開工。

▲桃園市長張善政在國1甲新建工程動工典禮上致詞。（圖／桃園市新聞處提供）

張善政表示，桃園航空城開發計畫正精實推進，區內30、40條道路開闢工程多數已完工，居民陸續入住安置住宅。國道1號甲線興建完工啟用後，除提供民眾交通通勤新選擇，更重要的是在桃園航空城交流道至桃機交流道區間內，已匯集統一物流園區、星宇航空總部以及台灣人壽投資興建之巨蛋國際賽事級多功能運動場館、星級旅館、複合商場辦公大樓及新式物流中心等，總投資金額超過1,000億元，展現極高發展潛力。市府團隊將全力配合國道1號甲線西段交通配套與在地協調，確保工程如期如質完成。對於挑戰更大的東段工程，由於涉及桃園煉油廠遷建等地方長期關注議題，市府亦盼中央與地方深度合作，共同解決發展瓶頸。

市府交通局強調，國道1號甲線起自省道臺61線，通過桃園國際機場北側，於龜山區大坑附近銜接國道1號平面路段，路線與國道2號平行，未來將成為國2重要替代道路。此外，高公局亦規劃於國1桃園交流道增設北上匯入匝道銜接五楊高架，完工後可提前分流車流，提升整體服務水準。