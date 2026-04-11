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川習會前「安排鄭習會」　WSJ社論警告：川普別上當！

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文、中共中央總書記習近平握手。（圖／翻攝新華社）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）10日一篇社論指出，國民黨主席鄭麗文10日會晤中國國家主席習近平，而美國總統川普也預計5月中旬赴中會晤習近平。北京此舉旨在向川普傳遞「台灣是中國家務事」的訊號，呼籲川普切勿上當。

該篇社論主標題為「台灣與川習會」，副標直指「習近平試圖讓人懷疑美國防衛台灣的決心」。中共拒絕與台灣民選的民進黨賴清德政府直接交涉，而鄭麗文將此行定調為「歷史性和平之旅」。習近平無疑將利用鄭習會施壓川普，宣稱台灣是中國的家務事，而且島上很多人嚮往共產主義，「希望川普不會上當」。

該文提及台灣的國防預算攻防，以及美國參議員訪台，如何凸顯了這筆預算的重要性。該文也指出，國民黨雖然目前掌握國會多數席次，但自2012年以來就未贏得國家級大選，其中一個政治包袱就是，即便習近平不斷加大侵略行徑，該黨仍對北京威脅抱持輕信態度。

從善意角度解釋鄭麗文此行目的，就是她的政黨認為台灣最明智做法是安撫習近平，而促成這種和解主張的最有力理由，則是質疑台灣面臨危機時是否能夠仰賴美國援助。台灣民眾正在關注即將到來的川習會，並且猜測川普是否可能為了某種重大交易，把對台軍售作為交換條件。

▼該社論指出，北京拒絕與賴清德政府直接交涉。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

除此之外，習近平也希望華府從「不支持」台獨改為「反對」台獨。這種區別看似文字遊戲，但萬一成真將是北京的一大勝利，因為這將能把台灣塑造為叛亂分子，合理化奪台行動。

社論最後強調，台灣在美國各方面的國家利益都佔有重要地位。若習近平控制台灣，解放軍將成為太平洋強權，突破
從日本到菲律賓的美軍防禦線。考慮到台灣是全球先進半導體生產核心，經濟利害關係更是極其重大。

該文指出，如果川普想要成為太平洋的和平締造者，最佳切入點不在北京而是海峽對岸，因為台灣的賴總統談到「以實力求和平」。美國應該加速對台軍售、推動武器共同生產，並且明確表達「台灣不會成為川習會談判籌碼」。

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