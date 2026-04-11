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疫情改變人生！營建女強人變身「飛行傘女王」　奪FAI世界NO1

▲黃芳,飛行傘。（圖／記者游瓊華攝、黃芳提供）

▲隸屬於中華民國飛行運動總會的國手黃芳在2025年FAI世界積分排名中，榮登無動力飛行傘定點女子組第一。（圖／黃芳提供）

記者游瓊華／台中報導

台灣飛行運動界傳來喜訊！隸屬於中華民國飛行運動總會的國手黃芳（台號：曼陀羅），在2025年FAI（國際航空聯合會）世界積分排名中，榮登無動力飛行傘定點女子組第一。這位機齡年僅5年的選手，憑藉驚人的自律與毅力，從一名飛行小白躍升為世界巔峰。

▲黃芳,飛行傘。（圖／記者游瓊華攝、黃芳提供）

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▲黃芳因為疫情開啟她的飛行傘奇幻之旅。（圖／記者游瓊華攝）

現年47歲的黃芳來自大陸湖南，2011年嫁到台灣，原本從事建築工程，過著兩岸往返的忙碌生活。2021年因疫情打亂了她的生活，也開啟了她的天空之夢。5年前，她在南投初次體驗飛行傘就被騰空飛翔的自由感吸引，從此與藍天結下不解之緣。

▲黃芳,飛行傘。（圖／黃芳提供）

▲「定點降落」是飛行運動中最考驗細膩技術的項目。（圖／黃芳提供）

中華民國飛行運動總會秘書長朱海鵬指出，「定點降落」是飛行運動中最考驗細膩技術的項目，被譽為「飛行界的奧林匹克」。選手需從高空約 200 公尺（將近70層樓高）精準操控傘具，目標是降落場中心直徑僅32公分的電子盤，而最核心的紅心更只有直徑1.5公分。

黃芳透露，為了追求這「零誤差」的境界，在短短 5 年內累積了超過 1萬次的起降訓練，不論嚴寒酷暑，她一周練習五天，一天飛行數十次，其餘時間則回歸家庭照顧孩子，這種高強度的自律，成就了她的奪冠之路。

▲黃芳,飛行傘。（圖／記者游瓊華攝、黃芳提供）

▲去年黃芳迎來巔峰，蟬聯世界盃德國站冠軍，並在世界盃超級決賽（中國站）封后。（圖／黃芳提供）

2023年黃芳首度參加國內全國聯賽即奪冠，隨後在哈薩克、韓國等賽事嶄露頭角；隔年她奪下世界盃總決賽（德國站）女子冠軍；去年更是迎來巔峰，蟬聯德國站冠軍，並在世界盃超級決賽（中國站）封后。最終憑藉多個分站賽的優異積分，正式登頂世界第一。

然而，世界冠軍的背後也有辛酸。中華民國飛行運動總會秘書長朱海鵬與副秘書長辛佩格指出，台灣飛行傘場地受限，國手們常需自費飛往亞洲各國訓練，成本極高；而黃芳代表中華台北征戰世界，不僅是為個人榮耀，更是為了讓台灣名號出現在航空運動的最頂端。總會也期盼政府能給予更多支持，培育更多優秀選手，讓台灣的飛行實力繼續在國際發光。

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