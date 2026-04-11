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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4個月147萬步走遍港湖59里　羅智強陪陳冠安走最後一哩路

▲▼國民黨立委羅智強幫內湖南港議員參選人陳冠安站台。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨立委羅智強幫內湖南港議員參選人陳冠安站台。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立委羅智強今（11日）再度陪同子弟兵、台北市南港內湖市議員參選人陳冠安掃街，而陳的「港湖百萬步」計畫今也劃下句點，他也預告，後續將接續啟動「港湖童樂會」計畫，透過園遊會方式進一步深耕地方。羅智強說，陳冠安的專業表現有目共睹，去年大罷免期間有不少立委同僚來「借將」；他強調，陳深耕港湖、具在地背景，絕對是不可多得的優秀青年人才，呼籲港湖鄉親給予支持與肯定。

陳冠安表示，自去年12月啟動百萬步計畫以來，歷時4個月，走遍港湖59個里，累計踏出147萬步、徒步約900公里，並與團隊親手投遞超過8萬份信箱文宣。他指出，今日最終站選在南港里，亦是自己高中所在地，從成長的仁福里出發，最終回到熟悉之地，別具意義。

陳冠安回顧，4個月來磨平2雙鞋，900公里幾乎等同用環台的距離踏遍港湖每一個角落，就是要深入了解地方的需求與問題，努力當一位最接地氣而不是在雲端上的青年參選人。

陳冠安指出，透過長時間基層走訪，已累積更多的市政觀察與政策構想，未來將陸續提出具體政見，爭取港湖鄉親認同與支持。此外，他也預告將啟動「港湖童樂會」計畫，規劃以巡迴方式，用一台露營推車，進入港湖大小公園舉辦親子活動，為港湖大小朋友帶來更多歡笑時光，並藉此推廣政策理念，深化與社區連結。

羅智強則表示，陳冠安長期參與國民黨各項戰役，無論議題攻防或立委支援，皆展現高度戰力與論述能力。他也透露，去年大罷免時，不少國民黨立委均曾透過自己請陳冠安協助發聲，自己也樂於借將，因為陳的論述能力、專業表現有目共睹，加上深耕港湖、具在地背景，絕對是不可多得的優秀青年人才，呼籲港湖鄉親給予支持與肯定。

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