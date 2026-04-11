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「我的飛行同伴」伊朗議長帶遇難兒童照　談判團又名「米納卜168」　

▲▼ 伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫4月11日在社交媒體發帖，曬出自己前往巴基斯坦伊斯蘭堡談判的飛機上拍攝的照片。寫「本次航班我的同行者——米納卜168（人）。」 。（圖／翻攝 伊朗議長卡利巴夫個人社群）

▲ 伊朗議長卡利巴夫11日在社交媒體發帖，「本次航班我的同行者——米納卜168（人）。」 （圖／翻攝 伊朗議長卡利巴夫個人社群）

記者任以芳／綜合報導

美伊關鍵談判於巴基斯坦拉開序幕，伊朗議長卡利巴夫今（11日）率領高級代表團抵達伊斯蘭堡，大陸媒體大量報導出發前，卡利巴夫在社交媒體分享一張令各界動容的照片，畫面中專機首排4個空位，擺放米納卜小學遇難女學生的照片、遭損毀的書包，以及一支鮮花。卡利巴夫在貼文中神色凝重地寫下，「本次航班我的飛行同伴——米納卜168」，悼念此前遭美軍空襲喪生的168名年幼生命。

綜合陸媒今11日稍早最新消息，據伊朗媒體報道，巴基斯坦總理夏巴茲11日會見伊朗談判代表團。伊朗談判代表團由伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）11日凌晨抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，雙方將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪談判。

出發前，卡利巴夫在自己社交網站發布讓人感傷照片，機上座位分別安放著米納卜小學遇難女學生的照片、她們遭損毀的書包，以及一支鮮花。卡利巴夫低著頭，神色凝重。

貼文寫，「本次航班我的同行者——米納卜168（人）。」伊朗談判代表團，又被命名為「米納卜168」。卡利巴夫貼文也是向美方以及外界表達無聲卻強烈控訴，抗議美軍在日前空襲中炸毀伊朗南部女子小學的惡行。

▲▼美以空襲期間，伊朗南部一所女子小學傳出已有148人死亡。（圖／路透）

▲美以空襲期間，伊朗南部一所女子小學（圖／路透）

根據陸媒《央視》報導，當地時間3月24日，伊朗國家緊急事務管理組織負責人表示，自本輪衝突爆發以來，美國和以色列發動的襲擊已造成伊朗208名18歲以下未成年人死亡。

美以聯軍於2月28日襲擊伊朗，當天伊朗霍爾木茲甘省米納卜市一所女子小學遭到一枚「戰斧」巡航導彈襲擊，爆炸發生時正值上課期間，校舍瞬間化為廢墟，導致168名女學生當場遇難，其中大部分是10歲左右的女童，最小只有3歲。聞訊趕來的家長悲痛萬分，在廢墟中尋找孩子，不少用品沾滿孩子鮮血。

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

▲伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

事後伊朗釋出孩子們下葬照片，一個個小坑，看得讓人感傷與憤慨美國惡行。綜合美國大量相關報導，初步調查發現，美軍打擊鄰近這所小學的一處伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍基地「目標定位錯誤」。有知情官員說，美軍使用「過時」的數據導致學校被「誤標」為軍事目標。

該校建築「過去曾屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍基地的一部分，但在2013年至2016年間已被改為學校使用」。美國總統3月11日被追問此事，只有簡短回應「我不知道。」

陸媒報導，開戰40多天來，大批民生基礎設施被毀，數千伊朗人被襲身亡，絕大多數是平民。據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台10日報導，伊朗方面在與美國談判前表示，如果未能達成伊朗和抵抗力量都能接受的協議，且戰火重新燃起，伊朗將對以色列和美國在中東地區的利益發動「毀滅性打擊」。

據美國《華爾街日報》10日報導，美伊即將在伊斯蘭堡開始談判之際，美軍繼續向中東地區部署戰機和部隊，為後續可能的軍事行動做準備。

外交部發言人毛寧9日就中東局勢答記者問時表示，希望各方能夠以達成臨時停火安排為契機，通過政治外交途徑化解爭端。中方將繼續為緩和局勢、平息戰火作出努力。

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