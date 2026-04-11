睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

▲原PO直言，習慣會噴酒精消毒手機螢幕，不擦就會感到怪怪的。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不擦真的不放心！一名網友表示，手機每天帶出門，若晚上又直接拿上床滑，總覺得髒污也一起被帶進被窩，因此睡前一定要先擦過，否則心裡那道坎過不去。貼文曝光後，立刻引來千名網友共鳴，直呼洗完澡後一定會順手消毒手機、耳機，甚至連手錶、鍵盤也一起擦，早已成為生活中的固定儀式。

一名網友在Threads發文坦言，知道酒精不一定適合直接拿來擦手機，可是手機每天帶出門，搭車、放桌上、放包包，想到沾過各種看不見的髒污與細菌，若晚上又直接帶上床滑，「真的覺得不擦心裡的坎過不去」，好奇大家是否也會這樣做呢？

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網友共鳴：想到就擦、擦完才算儀式完成



底下引來千名網友回應，沒擦真的不放心，「我吃飽飯擦、出門回家馬上擦、睡前擦，想到就擦，耳機也是用完就要擦，雖然有很多人說酒精擦不好，但是不擦我心裡更不好」、「洗完澡必須一定要用酒精擦」、「洗完澡以後，手錶、手機、鍵盤，還連同先生的一併用酒精紙巾擦拭，儀式才算完成」、「從疫情開始後的習慣，每天回家後都會擦，反而出國忘記帶酒精覺得手機超髒」。

專家提醒：車鑰匙才是最髒日常物品



事實上，除了手機、耳機之外，根據《每日郵報》（MailOnline）報導，其實民眾每天隨手帶著的車鑰匙也要記得消毒，表面的細菌數量竟是手機或電腦鍵盤的四倍之多，堪稱日常生活中最容易被忽視的細菌溫床。

這項由比價網站「MoneySupermarket」委託進行的研究發現，車鑰匙上最常檢出的細菌為表皮葡萄球菌，這種細菌平時棲息於人體皮膚，健康狀態下通常不會致病，一旦進入醫療環境，卻可能引發嚴重乃至致命的感染風險。