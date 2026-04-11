　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

▲▼酒精消毒,擦拭手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO直言，習慣會噴酒精消毒手機螢幕，不擦就會感到怪怪的。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不擦真的不放心！一名網友表示，手機每天帶出門，若晚上又直接拿上床滑，總覺得髒污也一起被帶進被窩，因此睡前一定要先擦過，否則心裡那道坎過不去。貼文曝光後，立刻引來千名網友共鳴，直呼洗完澡後一定會順手消毒手機、耳機，甚至連手錶、鍵盤也一起擦，早已成為生活中的固定儀式。

一名網友在Threads發文坦言，知道酒精不一定適合直接拿來擦手機，可是手機每天帶出門，搭車、放桌上、放包包，想到沾過各種看不見的髒污與細菌，若晚上又直接帶上床滑，「真的覺得不擦心裡的坎過不去」，好奇大家是否也會這樣做呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友共鳴：想到就擦、擦完才算儀式完成

底下引來千名網友回應，沒擦真的不放心，「我吃飽飯擦、出門回家馬上擦、睡前擦，想到就擦，耳機也是用完就要擦，雖然有很多人說酒精擦不好，但是不擦我心裡更不好」、「洗完澡必須一定要用酒精擦」、「洗完澡以後，手錶、手機、鍵盤，還連同先生的一併用酒精紙巾擦拭，儀式才算完成」、「從疫情開始後的習慣，每天回家後都會擦，反而出國忘記帶酒精覺得手機超髒」。

專家提醒：車鑰匙才是最髒日常物品

事實上，除了手機、耳機之外，根據《每日郵報》（MailOnline）報導，其實民眾每天隨手帶著的車鑰匙也要記得消毒，表面的細菌數量竟是手機或電腦鍵盤的四倍之多，堪稱日常生活中最容易被忽視的細菌溫床。

這項由比價網站「MoneySupermarket」委託進行的研究發現，車鑰匙上最常檢出的細菌為表皮葡萄球菌，這種細菌平時棲息於人體皮膚，健康狀態下通常不會致病，一旦進入醫療環境，卻可能引發嚴重乃至致命的感染風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
漁民遭BMW肇逃男撞死　12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽
中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄
快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治
快訊／野獸引退賽爆「大場面」！
門票太貴？他驚見「迪士尼偷渡怪招」嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰航空因應油價砍2%航班　香港快運也取消6%

睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

快訊／小港機場候機室跳電！沒空橋接駁...176旅客走扶梯車下機

急缺6萬！他借錢反陷電信債務　內行揪關鍵：門號給人太危險

明起連3天高溫上看36度　下周三北東降雨機率增

疫情改變人生！營建女強人變身「飛行傘女王」　奪FAI世界NO1

快訊／7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

國泰航空因應油價砍2%航班　香港快運也取消6%

睡前「手機必擦酒精」　千人認證：不擦無法睡！不起眼1物也髒到爆

免飛韓國！秀彬、Giselle代言潮牌登陸高雄　限量小卡必收藏

25歲「想出國唸書」怕人生落後！過來人點1關鍵：反而加分

會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

快訊／小港機場候機室跳電！沒空橋接駁...176旅客走扶梯車下機

急缺6萬！他借錢反陷電信債務　內行揪關鍵：門號給人太危險

明起連3天高溫上看36度　下周三北東降雨機率增

疫情改變人生！營建女強人變身「飛行傘女王」　奪FAI世界NO1

快訊／7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

野獸傳奇謝幕首戰！林志傑狂砍21分率勇士大勝領航猿、拿本季對戰首勝

《原子少年》小孩復出被罵翻！　回擊「干你們屁事」掀兩派論戰

漁民遭撞死「BMW男肇逃」！12歲女兒靈堂摺紙錢哽咽：做錯事要負責

梁朝偉譜大自然奇戀！受困德國大學　助百年銀杏樹「完成性體驗」

「天后御用合音」無預警曝喜訊！　S.H.E到孫燕姿她全唱過

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

快訊／埔里農用車翻覆！35歲移工遭壓　搶救不治

陳晨威戲劇性再見安打！中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師：90%人一定不知道

劉基鴻炸裂！郭天信21連盜追平紀錄　味全龍8比0完封獅隊登頂

【媽媽心累】訓話兒子反被問「妳為什麼大聲」　網笑：戰不贏道理就戰態度

生活熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

鄭麗文才和習近平見面！AIT就發「1篇文」

LINE照片過期「打不開氣死人」　網靠1招救回

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

男月薪6萬「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

漢神洲際開幕湧10萬人次　所沖不了水

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

地瓜球攤證實拒絕進駐亞太球場

日本買藥「回台上網轉售」慘了！衛生局開罰

快訊／7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

更多熱門

相關新聞

阿兵哥放棄升遷回鄉陪妻綠光罩頂

阿兵哥放棄升遷回鄉陪妻綠光罩頂

高雄一名李姓職業軍人為了陪伴妻小，忍痛放棄升遷機會，自願調任回鄉，原以為是溫馨團圓，竟成綠帽悲歌！李男因手機故障向妻子借用舊手機，意外翻出蘇姓太太與老同學、球友的鹹濕對話，不但相約摩鐵洗鴛鴦浴，甚至大膽「闖紅燈」，氣得李男崩潰退伍並提告，法院審理後，判蘇女須賠償15萬元。

不喝含糖也中！天天「1飲品」脂肪肝風險飆60%

不喝含糖也中！天天「1飲品」脂肪肝風險飆60%

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

「母胎安卓戶」換成iPhone崩潰　2點超難戒

「母胎安卓戶」換成iPhone崩潰　2點超難戒

iPhone「內建APP」吃掉23GB！果粉1招應付

iPhone「內建APP」吃掉23GB！果粉1招應付

關鍵字：

酒精擦手機睡前習慣手機耳機疫情後潔癖車鑰匙

讀者迴響

熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

五口命案王母遺書曝光

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

獨／4金控「蓋牌」紀念品新曝光　居家餐飲類爭鋒

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面