美國務院、AIT對鄭習會表態　綠委認同：國防能力是最根本後盾

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面。美國國務院10日表示，美國支持兩岸對話，但有意義的交流，應聚焦於北京領導層與台灣民選政府之間，敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，AIT也同樣表態。綠委陳冠廷表示，台灣是民主社會，真正代表台灣人民的是經由選舉產生的政府，任何交流若迴避這項基礎，便難以稱之為促進和平。無論兩岸關係如何發展，台灣自身的國防能力始終是最根本的後盾，​​​​​​​​​​​​​​​​呼籲儘早參加朝野協商，講國防能力盡快具備。

美國在台協會（AIT）的聲明點出，兩岸交流的核心原則，任何有意義的對話都應以台灣民選政府為對象，在不設前提、對等尊重的基礎上進行，而非刻意繞開民選政府，選擇性地與特定政黨互動。

針對AIT、美國國務院中特別提及「台灣民選政府」一詞，陳冠廷表示，這正是提醒各界應正視的關鍵。他指出，中國若刻意繞開台灣民選政府，特意與特定政黨互動，恐造成台灣內部矛盾、損害台灣整體利益。

陳冠廷指出，台灣是民主社會，真正代表台灣人民的是經由選舉產生的政府，任何交流若建立在迴避這項基礎之上，便難以稱之為促進和平。

陳冠廷強調，無論兩岸關係如何發展，台灣自身的國防能力始終是最根本的後盾，「如果沒有國防能力，談判就沒有底蘊、沒有基礎，因為任何承諾都可能隨時被撕毀，唯有自身實力才能真正保障台灣的安全與利益」，​​​​​​​​​​​​​​​​呼籲儘早參加朝野協商，講國防能力盡快具備，才是確保台灣安全的關鍵。