韓國改掉「中國台灣」　綠委樂見：知錯能改兩國能更健康發展

▲南韓電子入境卡系統已改版。（圖／取自e-arrivalcard）



記者杜冠霖／台北報導

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）錯列台灣名稱經我外交部抗議，韓方系統昨（10）日完成改版，原先引發爭議的「前一出發地」及「下一目的地」欄位已正式刪除，先前出現的「CHINA（TAIWAN）」也移除，目前「國家／地區」欄位仍維持可選擇「TAIWAN」。對此，民進黨立委王定宇表示，韓國知錯能改，樂見兩國之間有更健康發展。

王定宇表示，韓國政府之前在電子入境卡中，錯誤把我國寫成中國台灣，引起我國很大憤怒，牽涉國家尊嚴跟主權，經過外交部捍衛國家尊嚴跟主權採取很多措施，除了持續溝通交涉，也祭出對等懲罰方式，把韓國稱為南韓。

王定宇指出，這兩天終於有好消息，韓國知錯能改，把這兩個錯誤放在中國之下的欄位去除，樂見兩國之間有更健康發展，國家尊嚴跟主權並非虛無象徵，主權就是擁有權跟使用自由權，是真實確保國家、全體國人所擁有，國家未來由2300萬人決定。

王定宇表示，卻有政黨為了見習近平一面，要將國家主權丟棄、虛無化，這對國人傷害可想而知，希望國人重視國家主權跟尊嚴，任何政黨弱化國家主權，國人都要唾棄，「捍衛都來不及，怎麼會有政黨要故意弄不見？」

王定宇強調，外交部在林佳龍部長領導下，成功讓韓國變更錯誤標註，應該給外交部的努力喝采，也樂見台灣跟韓國之間，更正面、平等、互惠促進區域繁榮發展。