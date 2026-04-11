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鄭習會提「歡迎台漁農產輸入」　農業部：應遵守國際規範儘速恢復

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者許敏溶／台北報導

兩岸矚目的「鄭習會」後，習近平提到歡迎台灣農漁產品進入大陸。農業部今（11日）指出，因應中國多次以不符合國際規範與科學原則禁止多項台灣農產品輸入，外銷採取「分散風險、多元布局」策略，呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，儘速恢復台灣農產品輸入。

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平昨日舉行「鄭習會」，鄭麗文會後召開記者會轉述閉門會議中雙方的說法，她透露，「習總書記也特別關心農漁產品，提到台灣農漁產品都可進到大陸。」

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對此，農業部今日指出，過去台灣農產品對中國市場依賴度較高，但中國近年屢次以不符合國際慣例與科學原則理由，暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農漁產品進口；且中方忽視我方多次希望進行諮商，以恢復兩岸農產貿易之要求，嚴重影響我農民收益。

農業部舉例，中國從111年6月起全面暫停我國石斑魚進口，期間我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方敘明我國在石斑魚養殖產業管理措施，並提供輸中石斑魚養殖場合格登錄名單，但迄今中方並未回應我方，僅公布部分輸銷名單，且對所公布資料並無相關說明，顯見中國政策不透明且具高度不確定性，實在不是台灣農產品外銷可長期依賴的穩定市場。

農業部進一步表示，政府近年來積極推動農產品出口市場多元化，已展現具體成果。自從中國在109年起陸續暫停我多項農產品輸入，110年至114年我農產品外銷中國以外市場金額約39.4億至45.6億美元，都比109年的38.9億美元成長。而為了協助農民與業者多元布局國際市場，農業部透過國際合作及諮商談判成功爭取進入新市場，近年成果包括鳳梨外銷澳洲與紐西蘭、紅肉種紅龍果與龍虎斑外銷日本、芒果與番石榴外銷歐盟、文旦柚外銷馬來西亞，以及生鮮豬肉、豬皮、豬內臟外銷菲律賓、新加坡等。

農業部重申，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據原則的外銷市場，政府都會支持並協助產業全力爭取。而針對中國對我國農產品採取的禁令與限制，農業部呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，儘速恢復台灣農產品輸入。

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