見男友素顏！閨蜜出門「秒切換精緻妝容」　大票妹點頭：還要洗頭

▲一票妹子認證，跟姐妹出門一定要隆重化妝才行。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，女生面對不同對象時，化妝也有一套分級邏輯，見男朋友時最放鬆，不一定要特地上妝；見男友的朋友會稍微打理，見男友朋友的女友更是「必須要化妝」，而最高層級則是跟姐妹出門，得「隆重化妝」才行。貼文曝光後掀起大批女生共鳴，還有人笑稱，若是見偶像，規格更是直接拉到頂配。

一名女網友在Threads上，用超白話方式整理女生面對不同對象時的妝容切換模式。她直言，見男朋友時最放鬆，彼此早就看過最真實的一面，因此根本不需化妝出門；但若是要見男朋友的朋友，多少還是會想留點好印象，她就會刻意梳妝打扮。

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而第三種狀況是「見男友的朋友的女友」，原PO直呼「當然必須要化妝」，雖然未必是刻意比較，但心裡就是會默默提高標準，希望自己整體狀態更好一點；最後層級最高的則是跟姐妹出門，原PO笑稱必須得「隆重化妝」才行。

文章曝光後，直接戳中一票妹子的笑點，「沒錯，但原因不是雌競，而是因為只有女生才能看出這妝容下的功夫與價值」、「這就是為什麼很常看到兩個漂亮女生坐一桌吃飯的原因」、「跟老公出門：衣服有穿就可以了」、「姐妹必須最高禮遇，還要洗頭」、「姐妹能夠拍出男友拍不出的人生照片」、「反正有畫沒畫男友看不出來」、「甚至還有穿搭邏輯，見男朋友，化完妝看心情；跟姐妹出去的話，約的當下就開始想穿搭」。

還有追星模式！網曝比照新娘規格全妝上陣



還有人加碼補充，「看偶像演唱會，妝、髮、衣服、香水，全部都要頂配」、「追星：比照新娘規格」、「見偶像：使出渾身解數，會的化妝技術全用上」、「跟偶像說Hi、Bye甚至合照，一定要隆重化全妝，幾個禮拜前每天瘋狂面膜美容儀保養，一早考慮了100套穿搭也還是決定不了」。