桃園年度宗教盛事龍德宮南巡遶境回鑾　交通管制一次看

▲桃園龍德宮南巡遶境於12日回鑾。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園龍德宮南巡遶境回鑾於12日中午開始，鑾轎先在桃園車站後站福安公園前集結，步行出發沿建國路前進市區，大約在13時前在大廟景福宮稍作停留，參禮儀式結束後走中山路出發，右轉民族路直行接永安路，再走永安路直行右轉大興西路、左轉寶慶路、左轉莊敬路、右轉富國路、通過富國陸橋後，約於16時許返回龍德宮安座。

▲▼視遶境隊伍行進位置來實施階段性彈性管制，引導車輛改道行駛。（圖／桃園警分局提供）

為確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，桃園警察分局將於12日規劃交通管制及疏導措施，呼籲民眾配合，相關交通管制措施如下:

(一)管制時間：4月12日11至18時，視遶境隊伍行進位置來實施階段性彈性管制，引導車輛改道行駛。

(二)管制路段：桃園區市區遶境隊伍經過之沿線道路(建國路、三民路、中山路、永安路、慈文路、大興西路二段、寶慶路、莊敬路二段、富國路等)。桃園分局表示：因為遶境隊伍會在景福宮停留較長時間，對於周邊交通勢必造成衝擊，將會於中正路與博愛路口、中山路與民權路口、中山路與民族路口、中山路與民生路口、中正路與成功路口、中正路與復興路口等幾處景福宮周邊路口，視車流量做彈性管制，提早引導車輛改道行駛，避免人車流交織於景福宮周邊而造成交通打結壅塞。

桃園警察分局呼籲，有要參加遶境活動之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通規則；另請12日行經上述桃園區管制路段的用路人，提早改道行駛，務必配合員警疏導及管制，必要時警方也會透過「警察廣播電臺」、「友桃交訊網」等通訊群組提供即時交通路況，以維護交通秩序。