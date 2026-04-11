伊朗新領袖「毀容又斷腿」？　路透社揭他慘重傷勢

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）迄今不曾露面。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述3名核心圈人士說法報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在2月28日美以空襲首日身負重傷，臉部嚴重毀容，一條或兩條腿均遭受重大創傷，目前仍在持續療養中。

傷勢曝光 仍持續參與會議

3名核心圈人士透露，美以空襲不僅殺害其父親、前最高領袖哈米尼，也讓穆吉塔巴遭受嚴重的臉部與腿部傷勢，目前仍在康復中。

雖然56歲的他傷勢嚴峻，卻仍保持敏捷思維，持續透過音訊方式參加高層會議，並持續針對戰爭走向及與美談判等重大議題做出決策。

3名核心圈人士透露了穆吉塔巴迄今最詳細的傷勢描述，但《路透社》無法獨立核實資訊真實性，伊朗駐聯合國代表團、美國中情局（CIA）、以色列總理辦公室均拒絕回應。

行蹤健康成謎 最快露面時間點曝光

自從3月8日正式接任伊朗最高領袖以來，穆吉塔巴不曾公開露面，也未發布任何照片、影片甚至錄音檔，其下落與健康狀況在伊朗內部和國際社會引發廣泛臆測。

伊朗國家電視台一名主播曾以「janbaz」一詞形容穆吉塔巴，而該詞彙用於指涉在戰爭中受重傷的人。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也曾於3月13日表示，穆吉塔巴「受傷且可能毀容」。一名熟悉美國情報評估的消息人士更透露，他極可能已失去一條腿。

中東研究所資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）提到，不論傷勢輕重，缺乏經驗的新領袖難以在短期內重建父親的絕對權威。儘管他被預期延續父親的強硬政策，「穆吉塔巴的聲音只是眾多聲音之一，但不是最具決定性的那個。」

另一名消息人士預計，穆吉塔巴的照片或影像最快將於1至2個月內釋出，屆時他甚至可能公開露面。不過，前述3名核心圈人士強調，他只會在健康與安全狀況都允許的情況下才會麼做。