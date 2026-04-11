日本買藥「回台上網轉售」慘了！衛生局查獲85件　開罰237.5萬

▲衛生局人員稽查網路平台。（圖／高雄市衛生局）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

民眾購買藥品切記勿在網路轉售！高雄市政府衛生局今（9）日公布114年共查獲85件網路違法販售藥品，其中近三分之一產地來自日本，包括常見的腸胃藥、止痛藥、祛痘膏等，不少民眾是購入後用不完在網路轉售，因不具藥商身分亦未領有許可證，已觸犯《藥事法》規定，依法可裁處3萬至200萬元罰鍰，情節嚴重恐面臨刑事責任，可處10年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1億元以下罰金。

衛生局指出，114年度查獲85件網路違法販售藥品案，裁處金額達237萬5千元，其中以民眾赴日旅遊採購腸胃藥、止痛藥及祛痘膏等，共計25件居多，其次中國產的硫磺軟膏、艾草貼、吸油貼、印度神油，聲稱抗菌、減重、壯陽等療效，共計20件。另有美國產的Q10、維生素D3，及泰國產的壯陽藥、止痛藥等，還有多件台灣的酸痛貼布、感冒藥丸及消炎止痛錠劑。

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▲網路違規販售「祛痘膏」、「非類固醇止痛藥」頁面。（圖／高雄市衛生局）

衛生局強調，上述藥品即便民眾能在國外藥粧店自由購買，並依衛生福利部公告品項及規定數量攜帶入境，惟僅限自用。藥品不是一般商品，不可隨意販售，《藥事法》即規定需經衛福部申請核准後才可合法販售藥品，未經核准輸入即屬「禁藥」，代購禁藥及販售者，依法移送檢調偵辦，各地衛生局均持續監控各種販賣藥品的違法行為，請民眾勿以身試法。

衛生局再次呼籲，民眾請勿販售或購買不法藥品，如有選購需求，請向藥局或領有販賣業藥商許可執照的藥商，購買領有藥品許可證的合法藥品，用藥品質才有保障。此外落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確觀念，疾病問題尋求醫師診治，藥物問題則諮詢藥師，堅持不信、不聽、不買、不吃、不推薦的「五不」原則，勿貪圖便利在網路上交易來路不明的藥物，以維護全家人的健康安全。

▼網路違規販售「除疤貼布」、「腸胃藥」。（圖／高雄市衛生局）