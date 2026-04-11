范斯率代表團抵巴基斯坦！和談在即　首都全城戒備

▲范斯率領的高層代表團於11日飛抵巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美伊戰爭持續6週，已造成中東地區數千人喪生，並對全球經濟與能源供應造成嚴重衝擊。最新消息指出，美國副總統范斯率領的高層代表團已於11日飛抵巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與伊朗展開關鍵和平談判。伊斯蘭馬巴德更於9、10日連續兩天放假，除了警察與醫護等必要服務外，全城進入高度戒備狀態。

范斯親率代表團與會 庫許納隨行力促停戰

綜合路透社、BBC報導，一架美國政府專機在巴黎短暫停留加油後，於11日正式降落於伊斯蘭馬巴德。此次美方代表團陣容龐大且規格極高，由副總統范斯（J.D. Vance）領軍，成員包括川普特使魏科夫（Steve Witkoff）以及總統女婿庫許納（Jared Kushner）。

范斯在出發前曾公開表示，他期盼此次會談能具備建設性，但他也語帶威脅地向德黑蘭喊話，警告伊朗「別對我們耍花招」。美方此行目標明確，旨在尋求終結這場導致全球通膨加劇、拖累經濟增長的區域衝突。

伊朗開出談判先決條件 要求解凍資產、納入黎巴嫩戰事

伊朗方面則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率團，成員包含外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）及多位安全與經濟官員。卡利巴夫在社群平台X上強硬表示，華府先前已同意解凍伊朗資產並在黎巴嫩境內實施停火，「唯有這些承諾履行後，談判才會真正開始」。

儘管伊朗堅持將黎巴嫩戰事納入停火範圍，但美國與以色列先前已多次重申，黎巴嫩衝突並不屬於此次美伊和談的範疇。針對伊朗的要求，川普也在社群媒體上強勢回應，直言伊朗人還活著的唯一原因，「就是為了談判達成協議」。

▲巴基斯坦維安層級升至最高。（圖／路透）



鎖定「荷莫茲海峽」敏感議題 伊斯蘭馬巴德全城戒備

據悉，本次談判將觸及多項高度敏感議題，包括伊朗的核濃縮計畫，以及攸關全球能源命脈的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由通航權。卡利巴夫強調，若華府能提出「真正協議」並承認伊朗應有的權利，德黑蘭已做好達成協議的準備。

為了確保各國代表團安全，巴基斯坦當局已將會談地點鎖定在位於首都「紅區」的塞勒納飯店（Serena Hotel）。該區緊鄰外交部與各國使館，目前周邊要道已全面封鎖，維安層級升至最高。

伊斯蘭馬巴德更於9、10日連續兩天放假，除了警察與醫護等必要服務外，全城進入高度戒備狀態。