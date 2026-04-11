日本櫻島火山今年首爆發！噴煙直衝3400公尺　巨石狂飛降灰擴散

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本鹿兒島縣櫻島火山今（11）日中午再度噴發，為今年以來首次的火山噴發。氣象單位指出，噴煙高度達約3400公尺，並伴隨大量火山灰與噴石飛散，影響範圍擴及周邊多地。當局已發布降灰警示，提醒民眾做好防護並注意行車安全，目前噴火警戒等級維持第3級（入山限制）。

綜合日媒《南日本新聞社》、《MBC南日本放送》，此次噴發發生於當地時間11日中午12時04分（台灣時間上午11時04分），地點位在櫻島南岳山頂火口。福岡管區氣象台指出，噴煙一度衝上火口上方約3400公尺高空，屬於「大量」等級，並觀測到爆發聲響與空氣震動。

火山活動同時伴隨噴石飛散，大型噴石最遠飛至距離火口約600至1000公尺的7合目區域，顯示噴發威力不容小覷。氣象單位提醒，火口周邊仍存在噴石與火山灰危險，持續限制登山活動。

在降灰影響方面，火山灰預估將隨風向往東南方向擴散，主要影響垂水市與鹿屋市一帶。預測顯示，噴發後1小時內，鹿兒島市（櫻島地區）與垂水市將出現「較多量」降灰，鹿屋市與大崎町則為「少量」降灰。另在火口約7公里範圍內，仍可能有小型噴石隨風飄落，對戶外活動構成風險。

日本氣象廳呼籲，處於降灰區域的民眾應採取基本防護措施，包括佩戴口罩、撐傘防止直接接觸火山灰，同時駕駛車輛時應減速慢行，以免因能見度下降或路面積灰而造成危險。若位在可能落石範圍內，應儘速進入室內或堅固建築物避難。

根據火山灰分級標準，「較多量」降灰（0.1至1毫米）會使地面與道路標示變得難以辨識，而若達「多量」等級（1毫米以上），甚至可能造成視線嚴重受阻。相關單位強調，未來仍須持續留意櫻島活動動態，防範進一步噴發風險。