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社會 社會焦點 保障人權

逃墜機死劫卻睡夢中猝逝！警官篤信媽祖　遶境虔誠走破多雙鞋　

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局一名林姓警官被發現在家中死亡。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局11日傳出憾事，一名現年57歲的兩線三星林姓警官在休假期間於家中突然失去呼吸心跳，家人原本以為他還在睡覺，直到中午上前查看、試圖叫醒時，才驚覺人已沒有呼吸心跳，趕緊通報消防人員到場，但經檢視後已明顯死亡，後續已將遺體送往殯儀館，並報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。

這名林姓警官在警界資歷完整，早年並非在高雄服務，而是在20年前才調來高雄，之後陸續在新興、小港等地服務，尤其在小港擔任所長期間相當認真，和地方互動也很好，如今突然傳出死訊，不只地方人士震驚，連所屬單位同事也相當意外。

而讓老一輩會談起，印象最深刻的就是林姓警官20年多前曾經歷一場重大空難事故，當時他搭乘直升機押解人犯前往綠島管訓，沒想到在回程夜航時，直升機撞上電塔後墜機，整架機體從高空摔落，當時他全身多處骨折，成了唯一倖存者，只是當年大難不死，如今卻傳出在睡夢中猝逝，也讓不少認識他的人聽聞後相當感嘆。

除了警職生涯外，也有人透露他在新興服務期間也因信奉媽祖，在地方上讓不少人留下印象。據了解，他只要碰上媽祖遶境活動，幾乎都一路跟著走，常常一趟遶境下來就走壞好幾雙鞋，十分虔誠。另外，他也非常愛家，這個部分也被人津津樂道，由於住家就在小港，也因此後來從新興調往小港擔任所長一職，盼望能在工作之餘多兼顧家庭，看淡也捨棄不少升遷機會，現在突然傳出噩耗，也讓熟識他的同仁與地方人士都感到十分不捨。

目前警方已將遺體送往殯儀館，並通報檢方相驗，至於詳細死因，仍有待進一步釐清。

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