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法務部長巡視台南看守所　肯定第一線付出並關懷「攜子入監」處遇

▲法務部長鄭銘謙巡視台南看守所，關心收容人處遇與基層工作情況。（記者林東良翻攝，下同）

▲法務部長鄭銘謙巡視台南看守所，關心收容人處遇與基層工作情況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了解第一線矯正機關運作現況並傾聽基層心聲，法務部 部長 鄭銘謙 於10日親自前往台南看守所進行實地訪視，展現「以人為本」的施政理念，並強調改革與關懷必須並行，才能打造兼具安全與人性的矯正環境。

▲法務部長鄭銘謙巡視台南看守所，關心收容人處遇與基層工作情況。（記者林東良翻攝，下同）

在法務部矯正署署長林憲銘 與台南看守所所長于振文的陪同下，部長首先聽取簡報，了解收容管理、教化措施、安全維護等面向的執行情形，並實地走訪聯合診間、作業區及教化空間，關心收容人生活作息、醫療資源及技能訓練成果，同時與基層人員交流，傾聽第一線實務意見。

巡視過程中，鄭部長向同仁表達感謝，肯定大家在高壓環境下仍堅守崗位、維持專業，也當場致贈蘋果禮盒，象徵「平平安安」。他表示，未來將持續爭取資源，改善工作環境，並強化人力配置與專業訓練，讓同仁能在更安心的條件下投入工作，也期許大家「平安上勤、平安下勤」。

▲法務部長鄭銘謙巡視台南看守所，關心收容人處遇與基層工作情況。（記者林東良翻攝，下同）

此次訪視也特別關注「攜子入監」制度推動情形。針對隨母入監的幼兒，台南看守所設置母子共同生活空間，並提供育兒支持措施，協助幼兒在穩定環境中成長，同時維繫親子關係。鄭部長現場也致贈嬰兒用品，鼓勵女性收容人持續努力。他指出，攜子入監制度兼顧兒童最佳利益與人性關懷，是柔性司法的重要實踐，未來將持續優化相關配套。

▲法務部長鄭銘謙巡視台南看守所，關心收容人處遇與基層工作情況。（記者林東良翻攝，下同）

此外，訪視行程中也參觀收容人在陶藝、瓷繪與手作烘焙等領域的學習成果。鄭部長表示，透過教化與技能培養，有助收容人建立自信並習得一技之長，不僅有助於復歸社會，也能有效降低再犯風險，未來應持續結合民間資源擴大推動。

▲法務部長鄭銘謙巡視台南看守所，關心收容人處遇與基層工作情況。（記者林東良翻攝，下同）
法務部強調，此次訪視不僅是對第一線同仁辛勞的肯定，更希望透過實地了解與交流，讓矯正同仁在繁重工作中感受到支持與尊重，持續為矯正工作注入正向能量，打造更具溫度的矯正環境。

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