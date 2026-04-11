台中漢神洲際開幕！美食廣場擠爆　超夯培果業績噴量3成

▲有烘焙業者統計，光是漢神洲際廣場開幕單日，櫃上的培果就狂賣超過 900 顆，銷量比預期高出 3 成，緊急從其他分店調貨。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

萬眾矚目的「漢神洲際購物廣場」於昨（10）日正式揭幕，開幕首日即展現驚人吸客力，現場湧入大批排隊人潮。5樓餐廳幾乎座無虛席，B1美食廣場也擠爆、許多知名伴手禮專櫃也大排長龍。有烘焙業者統計，光是開幕單日，櫃上的培果就狂賣超過 900 顆，銷量比預期高出 3 成，緊急從其他分店調貨。

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▲漢神洲際終於開幕，吸引近10萬人次前往朝聖。（圖／記者游瓊華攝）



這座佔地 6.6 萬坪的全新購物地標，座落於崇德路三段、鄰近洲際棒球場。館內集結超過 500 家品牌進駐，其中有 150 家是全台首發或台中獨家店型，強大的品牌陣容成為台中北區最強商業設施，官方統計，開幕首日人潮湧入近10萬人次。

▲許多人瞄準漢神洲際B1美食廣場，但進門後光是一樓就寸步難行。（圖／記者游瓊華攝）



除了逛街購物，B1 樓層的甜點戰區更是兵家必爭之地，超人氣圓可頌專賣店「獻．烘焙 iminding」此次以快閃店形式進駐，櫃位特別選在停車場入口旁，讓開車族一進場就能聞到烘焙香。現場除了招牌「圓可頌」外，還有層層酥脆的伴手禮「千層捲捲酥」，吸引不少家庭客搶購，不過漢神洲際快閃店預計營運至6月30日，限時僅三個月。