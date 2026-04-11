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名間鄉設焚化爐引爭議！縣長參選人温世政反對　5解方多元治理

▲南投縣長參選人温世政反對南投設焚化爐，提5解方主張多元治理。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

▲南投縣長參選人温世政（左4）反對南投設焚化爐，提5解方主張多元治理。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為解決垃圾問題，擬於名間鄉設置焚化爐，引發環境生態及產業衝突等爭議；民進黨籍南投縣長候選人温世政表態反對焚化爐設置計畫，主張應採取多元化治理、提出5項具體解方，才能為南投找出一條長遠、永續且可行的垃圾處理方案。

温世政、民進黨立委羅美玲、名間鄉長陳翰立、彰化縣八堡圳文化協會理事長蔡榮捷、台灣教授協會理事長葉國樑、雲科大教授鄭政秉，南投縣議員吳棋楠、沈夙崢等人，10日在立法院召開記者會；會中安排「雞尾酒」行動劇、現場調製飲品，以基底的藍柑橘象徵南投，接著加入名間茶、埔里百香果、柳橙與蜂蜜等地方農特產，象徵該縣垃圾治理需以整體多元並行的政策著手，而非選擇單一焚化設施。

温世政表示，依環境部民國114年統計，南投每日一般廢棄物產生量約635噸，包括一般垃圾259噸、資源回收物351噸、廚餘16噸，而垃圾問題是錯誤的「垃圾處理結構」造成，新建焚化爐無法即時回應當前垃圾處理壓力，建置期間還可能因缺乏有效源頭管理與減量機制，導致垃圾量持續累積，進一步放大處理負擔與財政成本；尤其名間鄉焚化爐設置案，嚴重影響環境與農業發展，更引起程序不正義與決策不透明等眾多疑慮。

温世政認為需透過數據統計理性計算，並建立本於「雞尾酒療法」精神的循環治理系統，才能真正守護南投環境與未來，並提出回收提升、廚餘分流、資源再利用、公私協力、區域合作等5項具體措施，包括「強化源頭減量與資源回收效率」，以「制度化手段」提升資收率；強化廚餘減量與回收工作；建立公私協力的多元處理體系，導入民間量能分擔處理壓力；加速生質能中心招標與建置，補足區域內資源化處理能力，以及透過跨縣市平等互惠機制，形成區域性廢棄物協作網絡，如此南投整體廢棄物處理體系，將具備自我平衡能力。

在多元減量及分流處理方面，温世政指出，若透過提升資源回收效率，預估一般垃圾可減量75噸，進一步導入廚餘分流與資源化處理機制，可再去化26噸，另結合民間處理量能，每日約可協助處理60噸，預估每日實際進入最終處理體系的剩餘量約98噸；若南崗生質能中心如期完工並穩定運轉，再搭配跨縣市環保設施區域協作與互惠調度機制，剩餘98噸廢棄物量將可被完整吸納，甚至具備處理餘裕。

他強調，應優先採取具彈性與可調整的系統性治理策略，由「單一大型末端設施依賴」轉型為「分散、多元、可調整」的廢棄物管理體系，降低長期環境風險與財政負擔，同時符合南投以農業與觀光為主體的發展定位，確保環境承載與產業發展之間的動態平衡。

羅美玲則表示，南投垃圾自主處理能力長期不足，導致垃圾大量堆置，已對環境及民眾生活造成壓力與風險，但名間鄉焚化爐設置案因選址、對茶產業的影響及程序正當性等問題引發高度爭議，呼籲縣府相關政策推動應兼顧資訊透明，並與民眾充分溝通，避免引發對立；名間鄉長陳翰立表示，名間鄉長期是台灣重要茶產區和國家珍貴資產，但焚化爐設置計畫已讓民眾對這片土地的未來感到高度不安，中央與地方應共同面對垃圾治理的挑戰，透過制度改革與政策調整，找出一條兼顧環境永續、農業發展與民眾生活品質的道路。

中臺灣教授協會理事長楊聰榮表示，南投縣推動「垃圾處理及再生能源中心」BOT計畫目前仍處於二階環評階段，但選址評估標準與權重缺乏透明，且未與其他場址充分比較，而農業部及行政院也已呼籲重新評估選址，且碳足跡與運輸排放未被納入決策，恐違背淨零目標；蔡榮捷更批評南投縣政府用最懶惰的方法處理最嚴重的問題，甚至是將問題「燒」給下一代，地方反對用落後的方法處理垃圾、拒絕被不公平地犧牲，且政策若可以不顧程序、公平及未來，「今天是名間，明天就是任何一個地方」，他站出來是為讓台灣的公共政策回到正確的路上。

葉國樑也提出5點訴求：呼籲南投縣政府應立即停止名間焚化爐推動程序；全面公開南投垃圾處理現況與完整數據；完成全縣垃圾減量、分類、廚餘分流與前處理改革；啟動不以焚化爐為唯一前提的整體垃圾治理評估，以及任何重大設施規劃，必須尊重地方民意與程序正義。

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