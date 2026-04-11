防汛超前部署！南消四大啟動演練　76人15艘船艇提前備戰豪雨

▲南消四大啟動「易淹水地區消防救災超前部署」演練，動員警消與民力76人參訓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對梅雨季與颱風季將至，為因應瞬間強降雨與極端氣候可能引發的淹水災情，台南市政府消防局第四救災救護大隊11日提前啟動「易淹水地區消防救災超前部署」演練，動員警消及民間團體共76人，整備各式水域救援裝備，盼在豪雨來襲時快速反應、降低災損。

此次演練以「提前到位、快速應變、有效整合」為核心，針對轄區易淹水區域進行部署與動線檢討。第四大隊轄區包含新市區、新化區、安定區、善化區、左鎮區、山上區、大內區等七個行政區，依地勢及歷年災情分析，規劃8處超前部署點位，並投入15艘船艇、18輛救援車輛，出動40名警消及36名義消與民間團體人員，模擬多處災情同時發生，強化團隊協作與即時應變。

第四大隊大隊長蔡國保指出，近年降雨型態呈現短時高強度，稍有不慎即可能釀成積淹水災情，消防救災務必「超前部署、提早準備」。透過實戰演練可及早找出潛在問題並加以修正，確保災害發生時能迅速投入救援、守護市民生命財產安全。

消防局長楊宗林表示，在市長黃偉哲的支持下，消防局持續投入資源，從人員訓練、裝備更新到應變機制優化全面升級，以市民安全為優先。唯有平時紮實訓練，才能在關鍵時刻發揮最大效能。

消防局並提醒民眾，汛期應留意氣象資訊與豪雨特報，提早清理排水孔與側溝雜物，低窪地區住戶可備妥沙包或防水閘門，並規劃撤離動線。豪雨期間避免進入地下道或淹水路段，如遇緊急狀況請立即撥打119求助。