被說鐵飯碗、福利好？他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

▲原PO認為公務員沒優勢。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，許多人嚮往公務員的穩定與福利，但他卻列出5點，直言公職根本沒有優勢。他從餐飲開銷、就業市場現況、員工福利、貸款條件到退休金等方面逐一分析，認為比起許多民間企業，公務員的待遇其實根本沒優勢。貼文曝光後，引起討論。

公職光環不再？他列5點嘆沒優勢

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這名男網友在Dcard上，以「公務員根本沒優勢啊」為標題發文。原PO提到，公務員不僅沒有供餐，每月餐費開銷破千，反觀民間企業常有免費餐點與零食櫃；接著他指出，在少子化的情況下，根本不怕失業，外面職缺眾多；第三，公家機關尾牙菜色不佳，一年請客喝飲料的次數也沒多少，福利遠不及私人公司。

原PO接著針對貸款與退休制度提出質疑。他表示，雖然公務員享有較低的貸款利率，但由於本身薪水不高，導致貸款額度也受限，直言貸出的100萬連買房頭期款都不夠用。最後，大眾羨慕的退休金，他則無奈坦言，距離退休還有30年之久，未來變數太大，根本無法將這筆遙遠的資金視為職業優勢。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不是公職有優勢，是我劣勢太多只能選擇公職。有下午茶、精緻尾牙春酒的企業會選您而不會選我這種廢物」、「就比上不足，比下有餘的職業」、「真的沒有優勢，轉職到民間企業之後非常開心。彈性上下班+離家近+錢多+壓力小，讚讚讚讚，理想不能當飯吃QQ 」。

有網友認為公職還是不錯的工作

不過也有網友表示，「但像我這種文組又工作能力不是特別好的人，但又想坐在辦公室穩穩吹冷氣辦公+領5萬多的薪水好像還是選公職比較開心」、「撇開那些少部分高薪工作，外面更爛的工作更多」、「涼的職位很涼，有退休金、薪水會隨年資增高、不會隨便被機車老闆開除」、「公務員能請育嬰假不會被刁難！超大優勢」、「對於某些沒有特別專長或是特別興趣的人，公職還是一份不錯的工作啦」。