　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被說鐵飯碗、福利好？他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

▲▼辦公室,職場,上班族,企業。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO認為公務員沒優勢。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，許多人嚮往公務員的穩定與福利，但他卻列出5點，直言公職根本沒有優勢。他從餐飲開銷、就業市場現況、員工福利、貸款條件到退休金等方面逐一分析，認為比起許多民間企業，公務員的待遇其實根本沒優勢。貼文曝光後，引起討論。

公職光環不再？他列5點嘆沒優勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「公務員根本沒優勢啊」為標題發文。原PO提到，公務員不僅沒有供餐，每月餐費開銷破千，反觀民間企業常有免費餐點與零食櫃；接著他指出，在少子化的情況下，根本不怕失業，外面職缺眾多；第三，公家機關尾牙菜色不佳，一年請客喝飲料的次數也沒多少，福利遠不及私人公司。

原PO接著針對貸款與退休制度提出質疑。他表示，雖然公務員享有較低的貸款利率，但由於本身薪水不高，導致貸款額度也受限，直言貸出的100萬連買房頭期款都不夠用。最後，大眾羨慕的退休金，他則無奈坦言，距離退休還有30年之久，未來變數太大，根本無法將這筆遙遠的資金視為職業優勢。

▲▼職場,辦公室,上班族。（圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不是公職有優勢，是我劣勢太多只能選擇公職。有下午茶、精緻尾牙春酒的企業會選您而不會選我這種廢物」、「就比上不足，比下有餘的職業」、「真的沒有優勢，轉職到民間企業之後非常開心。彈性上下班+離家近+錢多+壓力小，讚讚讚讚，理想不能當飯吃QQ 」。

有網友認為公職還是不錯的工作

不過也有網友表示，「但像我這種文組又工作能力不是特別好的人，但又想坐在辦公室穩穩吹冷氣辦公+領5萬多的薪水好像還是選公職比較開心」、「撇開那些少部分高薪工作，外面更爛的工作更多」、「涼的職位很涼，有退休金、薪水會隨年資增高、不會隨便被機車老闆開除」、「公務員能請育嬰假不會被刁難！超大優勢」、「對於某些沒有特別專長或是特別興趣的人，公職還是一份不錯的工作啦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了
日本火山爆發　噴煙直衝3400公尺
為何民進黨北市長人選難產？　從1994到2022北市選票結構
美伊和談將登場！德黑蘭堅持「2大前提」恐卡關　川普嗆沒籌碼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄭習會提「歡迎台漁農產輸入」　農業部：應遵守國際規範儘速恢復

見男友素顏！閨蜜出門「秒切換精緻妝容」　大票妹點頭：還要洗頭

被說鐵飯碗、福利好？他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

不是沖繩大阪！「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

日本買藥「回台上網轉售」慘了！衛生局查獲85件　開罰237.5萬

台中漢神洲際開幕！美食廣場擠爆　超夯培果業績噴量3成

李多慧來台「IG粉絲破200萬」　網揭2大吸粉原因：紅不是沒道理

鯉魚潭禁止載客小船營運　縱管處預告草案「違者最高罰100萬」

大樹藥局陷「寵物用藥新制」風波遭抵制　業者急發聲：非主導推動

嘉義縣最大徵才來了！釋出逾900職缺　近半薪資可達4萬

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

鄭習會提「歡迎台漁農產輸入」　農業部：應遵守國際規範儘速恢復

見男友素顏！閨蜜出門「秒切換精緻妝容」　大票妹點頭：還要洗頭

被說鐵飯碗、福利好？他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

不是沖繩大阪！「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

日本買藥「回台上網轉售」慘了！衛生局查獲85件　開罰237.5萬

台中漢神洲際開幕！美食廣場擠爆　超夯培果業績噴量3成

李多慧來台「IG粉絲破200萬」　網揭2大吸粉原因：紅不是沒道理

鯉魚潭禁止載客小船營運　縱管處預告草案「違者最高罰100萬」

大樹藥局陷「寵物用藥新制」風波遭抵制　業者急發聲：非主導推動

嘉義縣最大徵才來了！釋出逾900職缺　近半薪資可達4萬

成晉爭議接殺未挑戰　平野惠一還原當下情況：那個角度看不到

鄭習會落幕國民黨再發影片　喊話：不要戰爭只要和平是台灣最大共識

鄭習會提「歡迎台漁農產輸入」　農業部：應遵守國際規範儘速恢復

見男友素顏！閨蜜出門「秒切換精緻妝容」　大票妹點頭：還要洗頭

日本櫻島火山今年首爆發！噴煙直衝3400公尺　巨石狂飛降灰擴散

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

《浪姐7》爆黑箱！選手當眾嗆節目組：容不下不公　臭臉「拒配合流程」

被說鐵飯碗、福利好？他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

亞洲象「友信、友愷」順利入住非洲區　照養團隊一年前就開始減敏

陸3月CPI年增1%　PPI年增0.5％結束連41月跌勢

【鄭習會歷史一刻】鄭麗文、習近平握手14秒　習：你好！鄭麗文主席

生活熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

鄭麗文才和習近平見面！AIT就發「1篇文」

LINE照片過期「打不開氣死人」　網靠1招救回

男月薪6萬「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

漢神洲際開幕湧10萬人次　所沖不了水

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

地瓜球攤證實拒絕進駐亞太球場

入夜北台灣水氣增　下周又有鋒面北東再轉濕涼

Joeman開箱自家豪宅：叫醒我的是房貸

白沙屯媽祖進香「18禁忌曝光」三類人別鑽轎底

更多熱門

相關新聞

朋友一畢業「就不太聯絡」　網曝1關鍵

朋友一畢業「就不太聯絡」　網曝1關鍵

近日有女網友發文表示，自己的交友圈似乎都是階段性的，隨著畢業便會逐漸失去聯繫，導致目前幾乎處於沒有朋友的狀態。她聽聞出社會後，會更難以結交知心好友，讓她相當焦慮，擔憂自己未來會很孤單。貼文曝光後，引起討論。

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

涼缺月薪33K！她猶豫是否轉職　網曝經驗

涼缺月薪33K！她猶豫是否轉職　網曝經驗

買房找「房仲男友」仲介費被照收！她傻了

買房找「房仲男友」仲介費被照收！她傻了

25歲留學會不會太晚？網1原因搖頭：很加分

25歲留學會不會太晚？網1原因搖頭：很加分

關鍵字：

公務員公職Dcard

讀者迴響

熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

五口命案王母遺書曝光

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面