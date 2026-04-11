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美伊和談將登場！德黑蘭堅持「2大前提」恐卡關　川普嗆沒籌碼

▲巴基斯坦接待美國與伊朗代表團協商停火，首都伊斯蘭馬巴德戒備森嚴。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗代表團11日均已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），準備進行和平談判。不過德黑蘭表示，如果未能在黎巴嫩停火與制裁方面獲得承諾，他們將不會開啟對話，引發外界擔憂和疑慮。

美伊世紀談判　巴基斯坦樂觀

美方代表團由副總統范斯（JD Vance）領軍，特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）同行，今日上午搭乘2架美國空軍專機抵達伊斯蘭馬巴德空軍基地。伊朗則由議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）與外交部長阿拉奇率隊（Abbas Araqchi）代表，已於前一天抵達。

《路透社》報導，這次會談是1979年伊斯蘭革命以來美伊最高層級直接對話，也是2015年伊朗核協議之後，兩國官方首度進行面對面接觸。

▲▼ 美伊談判11日巴基斯坦登場，巴基斯坦高度戒備 。（圖／路透）

巴基斯坦消息人士透露，該國已分別和雙方團隊進行初步磋商，並且安排多層次維安工作。美國事先派遣多達百人團隊，伊朗也有70名的經濟、安全、政治及後勤人員。

另一名巴國消息人士對於談判表達樂觀態度，但稱預測談判結束時間言之過早，「他們收到的指示是達成或放棄協議，所以不會趕時間。這些談判沒有時間限制。」

伊朗堅持2條件　范斯給警告

針對談判，伊朗率先展現強硬態度。卡利巴夫指出，華府已承諾解凍伊朗資產，並同意在黎巴嫩停火，要等到這些承諾兌現才會展開談判。以色列3月以來針對真主黨（Hezbollah）的攻擊，已經造成近2000人死亡。此前，美以曾表示黎巴嫩不在美伊停火範圍內，但德黑蘭堅持反對意見。

▼黎巴嫩停火成為雙方和談的一大焦點。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩。（圖／路透社）

白宮尚未立即回應，但川普發文宣稱，「伊朗人似乎沒意識到，除了利用國際水道（荷莫茲海峽）對世界進行短期勒索之外，他們手上沒牌可打。他們今天還活著的唯一原因，就是要進行談判！」

范斯赴巴途中對談判結果抱持樂觀態度，但也警告，「如果他們想耍我們，他們將發現談判團隊不會照單全收。」

 
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