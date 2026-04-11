門票太貴？他驚見「迪士尼偷渡怪招」嚇壞：恐怕不是第1次

▲奈夫拍下疑似「偷渡」的畫面。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

門票太貴？美國一名部落客7日在加州迪士尼樂園排隊入場時，竟目睹一名孩童躲在嬰兒車後側置物袋，疑似是父母試圖「偷渡」入場，畫面曝光後引發熱議。

根據TikTok影片，遊客們正在排隊入園，隊伍中一對夫妻推的嬰兒車卻不太尋常，仔細看可見一名幼童蜷縮在後側置物袋，臉部緊緊貼著網眼布料，靜靜啃餅乾。字幕寫道，「迪士尼票價太貴了，他們竟把小孩偷渡進去。」

拍攝影片的部落客奈夫（Nef）表示，「我一開始以為是寵物，因為是網眼材質，後來才發現是個小孩，正安靜地吃著餅乾。」嬰兒車座位上另有一名小女孩，而且藏在袋中的孩子始終沒有出來，讓他研判父母「刻意藏人」。

奈夫坦言，他從未見過孩子能在這麼狹小的空間保持冷靜，「不禁讓我覺得，這不是他第一次這麼做了」，但不確定這招是否奏效。

網友對此反應兩極，有人呼籲「少多管閒事」，也有人直言此舉不妥。迪士尼樂園則並未回應置評要求。

《紐約郵報》報導，2019年一項研究顯示，1955年開園以來，迪士尼票價已暴漲逾4060%，近年更是屢創新高。以下週二（4/14）為例，2名成人加上2名3至9歲孩童的一日單園票價合計逼近500美元（約新台幣1.6萬元）。如果換到4月18日，同樣組合票價更突破700美元（約新台幣2.2萬元）。