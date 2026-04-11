漢神洲際開幕塞爆！交通局「鏡頭君」上線　即時影像掌握路況

▲台中市交通局推出智慧交通服務「漢神洲際鏡頭君」，整合即時影像與交通資訊平台。（圖／台中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中漢神洲際購物廣場開幕吸引大批人潮，由於周邊就是崇德路、環中路等主要幹道，平時就常塞車，昨日更讓交通混亂不已。台中市交通局宣布推出智慧交通服務「漢神洲際鏡頭君」，整合即時影像與交通資訊平台，民眾可即時掌握周邊路況，提升整體通行效率。

交通局表示，「漢神洲際鏡頭君」延續過往中台灣燈會等大型活動期間廣受好評的即時影像服務，於崇德路、環中路及漢神洲際周邊重要路口設置監控鏡頭，民眾可透過手機或電腦即時查詢停車場出入口及周邊車流狀況。只要開啟「台中交通網APP」，點選漢神洲際周邊道路影像，或至網頁（https://pse.is/8x6fwy）即可查看即時畫面，避開壅塞路段，提前規劃行車動線。

交通局長葉昭甫指出，漢神洲際購物廣場鄰近洲際棒球場，未來若遇大型賽事或活動，周邊交通量將大幅增加，透過導入「鏡頭君」系統並搭配交通管制及接駁措施，可有效分散車流、降低壅塞風險。交通局呼籲，開幕期間人車潮可期，建議民眾多加利用「漢神洲際鏡頭君」服務及大眾運輸工具，並配合現場交通指引與交管人員疏導，共同維護順暢、安全的交通環境。